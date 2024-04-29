Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacak - Son Dakika
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Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacak

Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Bursa\'da kutlayacak

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Bursa'da gerçekleştirecek. Program, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayacak olan kortejle başlayacak ve yürüyüşle devam edecek. Yürüyüş sonrasında hastane alanında kutlamalar yapılacak.

29.04.2024 11:55
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını Bursa'da gerçekleştirecek. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan saat 8.30'da başlayacak olan kortej, 10.00'da yürüyüş ile devam edecek. Yürüyüş bitiminde hastane alanında kutlamalar devam edecek.

1 Mayıs programının akışını açıklayan Türk-İş Sendikası Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, "1 Mayıs'taki pankartımız 'Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıtdışı istihdama, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya dur diyoruz. İnsan onuruna yakışır yaşama ve çalışma şartları istiyoruz.' Bu yıl 1 Mayıs'ı Türk-İş Sendikası olarak Türkiye genelinde Bursa merkezli kutlama kararını aldık. Bu çalışmalarımızı mart ayının ortalarında başlattık. Son netleştiğinde sizlerle de paylaştık. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Türk-İş. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan saat 8.30'da başlayacak olan kortej, 10.00'da yürüyüş ile devam edecek. Yürüyüş bitiminde hastane alanında kutlamalar devam edecek" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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