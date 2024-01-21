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Türk Kahvesi'nin hazırlama ve pişirme aşamalarıyla ilgili uzman tavsiyeleri - Son Dakika
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Türk Kahvesi'nin hazırlama ve pişirme aşamalarıyla ilgili uzman tavsiyeleri

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kahve Yapımı Atölyesi' etkinliğinde Türk Kahvesi'nin doğru hazırlanması ve pişirilmesi konusunda uzman tavsiyeleri paylaşıldı.

Türk Kahvesi\'nin hazırlama ve pişirme aşamalarıyla ilgili uzman tavsiyeleri
21.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:15
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Özel demleme yöntemi ve kendine has tadıyla bilinen en lezzetli içeceklerden birisi olan Türk Kahvesi'nin hazırlama ve pişirme aşamaları ile alakalı uzmanından tavsiyeler geldi.

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Kahve Yapımı Atölyesi" etkinliğinde kültürel ve tarihi bir öneme sahip olan geleneksel Türk Kahvesi'ne dair doğru bilinen bir çok yanlış dile getirildi. 2013 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul Türk Kahvesi'nin hazırlanmasından pişirilmesine, servis edilmesinden içilmesine kadar bir çok detay uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda uygulamalı kahve hazırlama eğitimi verildi. Barista eğitmeni Aykut Yaşar, Türk kahvesi demlemenin püf noktalarını anlattı ve öğrencilere nasıl içileceğini de gösterdi. Hazırladığı kahveleri katılımcılara ikram eden Aykut Yaşar, içiminin nasıl olacağını da gösterdi. Türk kahvesi yapımının püf noktaları hakkında bilgi veren Yaşar, en iyi kahvenin soğuk suyla değil 55-60 derece sıcak suyla hazırlanacağını söyledi.

"Türk kahvesinde soğuk suyu kullanmayın"

Barista eğitmeni Aykut Yaşar, amaçlarının öğrencilere kahve yapımını doğru bir şekilde öğretmek olduğunu belirtirken, kahve konusunda doğru bilinen birçok yanlışı hatırlatarak, "Türk kahvesinde yapılan yanlışlardan bir tanesi soğuk su kullanmak. Soğuk su kullandığınız zaman kahvede acılaşma oluyor. Ilık su kullanırsanız tatlılaşma olur. Biz genelde 55-60 derece sıcak su kullanıyoruz kahvenin çözülmesini sağlayıp ve acılaşmasını önlüyoruz. Altı geniş olacak üst kısmı dar olan fincanları tercih edin. Kahvenin tat profilini daha iyi alırsınız. Bunun yanında bir de demleme modellerimiz var. Yeni nesil demleme modelleri uyguluyoruz. Suyun sıcaklığından tutun terazide her şeyi ölçülü bir şekilde yapıyoruz. 1 gram kahveye 16 milim su koyuyoruz filtre kahvelerde. Yeni nesil demleme Erzurum'da yeni başladı. Erzurum'da yeni nesil akımının eğitimlerini veriyoruz öğrencilere ücretsiz derslere başladık. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi bölümünde bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Mezun olan insanların bu işi benimseyip öğrenmeleri gerekiyor ki doğru uygulamayı yapsınlar. Biz elimizden geldikçe onlara destek verip gelişmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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