Türk Kızılay, 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi

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Türk Kızılay, sunduğu eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi.

Hayat kurtarıcı öneme sahip ilk yardım alanında da eğitim ve seminerler düzenleyen Kızılay, Türkiye geneli 26 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hizmet veriyor. Türk Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezleri ile 2023 yılı içerisinde 55 bin 406 kişiye sertifikalı eğitim verilirken 445 bin 603 kişiye de bilinçlendirme eğitimleriyle ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle de ülke genelindeki öğretmenlere de Kızılay Sertifikalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. Bunun sonucunda 2023 yılında 275 bin 303 öğretmen sertifikalı ilk yardım eğitimi aldı. Türkiye genelinde toplamda 776 bin 312 kişi Kızılay tarafından ilk yardım alanında bilinçlendirildi. - ANKARA