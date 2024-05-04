Türk Kızılay, 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Kızılay, 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi

Türk Kızılay, Türkiye genelindeki 26 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile 2023 yılında 55 bin 406 kişiye sertifikalı eğitim verirken 445 bin 603 kişiye de bilinçlendirme eğitimleriyle ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle de 275 bin 303 öğretmene sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi. Toplamda 776 bin 312 kişi Türk Kızılay tarafından ilk yardım alanında bilinçlendirildi.

04.05.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, sunduğu eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi.

Hayat kurtarıcı öneme sahip ilk yardım alanında da eğitim ve seminerler düzenleyen Kızılay, Türkiye geneli 26 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hizmet veriyor. Türk Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezleri ile 2023 yılı içerisinde 55 bin 406 kişiye sertifikalı eğitim verilirken 445 bin 603 kişiye de bilinçlendirme eğitimleriyle ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle de ülke genelindeki öğretmenlere de Kızılay Sertifikalı ilk yardım eğitimleri veriliyor. Bunun sonucunda 2023 yılında 275 bin 303 öğretmen sertifikalı ilk yardım eğitimi aldı. Türkiye genelinde toplamda 776 bin 312 kişi Kızılay tarafından ilk yardım alanında bilinçlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Kızılay, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay, 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, 2023 yılında 776 bin 312 kişiyi ilk yardım konusunda bilinçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement