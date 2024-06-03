Türk Kızılay Bolu Şubesi, Hatay\'da depremzede öğrencilere kıyafet dağıttı

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Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da depremzede öğrencilere Kurban Bayramı öncesi kıyafet dağıttı.

Depremden sonra bölgede insanların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan Türk Kızılay Bolu Şubesi, Kurban Bayramı öncesi depremzedeleri yalnız bırakmadı. Kızılay gönüllüleri hafta sonu Hatay'a giderek, Altınözü ilçesinde Büyükburç Anaokulu, Büyükburç İlkokulu ve Kurtmezrası İlkokulu'nda depremzede öğrencilere kıyafet dağıttı. Gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle sağlanan kıyafetleri teslim ederek, bayram öncesi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay Bolu Şubesi, Hatay Şubesi tarafından Saklıköy mevkiinde depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için düzenlenen kahvaltı etkinliğine de katıldı. Gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle büyük felakette anne ve babalarını kaybeden çocuklara nakdi destekte bulundu. Gönüllüler ayrıca çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, onların yüzünü güldürmeye çalıştı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, "6 Şubat'tan bu yana bir elimiz, ayağımız ve yüreğimiz hep deprem bölgesinde oldu. Bayram öncesi Hatay'ı ziyaret ettik ve çocuklarımızla bir araya geldik. Depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek istedik. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar bölgeye desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - BOLU