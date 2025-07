Türk Kızılay\'dan Afrika\'ya Su Kuyuları

Temiz suya erişimin hayati bir mücadeleye dönüştüğü Afrika'da Türk Kızılay, su kuyuları açmayı sürdürüyor.

Çad, Nijer, Senegal, Somali ve Uganda'da yardımseverlerin katkılarıyla su kuyuları açan Türk Kızılay, son olarak Uganda'da inşası tamamlanan güneş enerjili, uzun ömürlü 10 su kuyusunun daha açılışını gerçekleştirerek, 50 bin ihtiyaç sahibinin en önemli hayat kaynağı temiz suya ulaşmasını sağladı. Bu yıl 35 su kuyusu açmayı hedefleyen Türk Kızılay'ın bölge koşullarına uygun teknik altyapıyla hayata geçirdiği proje, suya ulaşmak için harcanan zamanı azaltarak üretime ve eğitime daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz ve güvenli suya erişemiyor. İklim krizi, yoksulluk, altyapı eksikliği ve bölgesel çatışmalar nedeniyle her gün binlerce insan bir damla su için mücadele veriyor. Özellikle Afrika kıtasında temiz su eksikliği, kolera, hepatit ve tifo gibi ölümcül hastalıkların yayılmasına neden olurken, her yıl binlerce çocuk yalnızca kirli su tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. 'Herkes için esenlik ve güvenli yaşam' vizyonuyla projelerini ihtiyaç sahiplerine sunan Türk Kızılay, yürüttüğü su kuyusu projeleriyle de günlük hayatta fark edilmeyen ve her gün binlerce hayatı etkileyen bu sessiz acıya çözüm üretmek için çalışıyor. 'Bir Damla Umut Binlerce Hayat' sloganıyla yürütülen kampanya ile açılan her kuyu yalnızca insanlara değil, aynı zamanda susuzluktan etkilenen hayvanlara da umut oluyor.

2025'te hedef daha fazla kuyu, daha fazla hayat

Uganda'nın Mayuge bölgesinde kirli suya bağlı olarak koleranın en çok görülen köylerinde ihtiyaç sahiplerinin sağlıklı suya erişmesi için güneş enerjili 10 su kuyusu açan Türk Kızılay, yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibinin yaşamını kolaylaştırdı. Geçtiğimiz aylarda da Nijer'de aynı özelliklerde 12 su kuyusu açarak bölgede temiz su imkanı sağlayan Türk Kızılay, yıl sonuna kadar yardımseverlerin katkılarıyla güneş enerjili ve uzun ömürlü toplam 35 su kuyusunu tamamlamayı hedefliyor.

Türk Kızılay'ın su kuyuları nasıl çalışıyor?

Çabuk kirlenmeyen, kurak mevsimlerden etkilenmeyen su kuyuları, güneş panelli sistemiyle basit, rahat ve hızlı bir şekilde temiz suya ulaşabilmesini sağlıyor. Kuyular güneş panelinden aldığı elektrik enerjisini sondaj içindeki pompaya ileterek 10 tonluk deponun dolmasını sağlıyor. Kuyuların 10 tonluk depolarında hazır bulunan suyu ise 15 kişi aynı anda doldurarak zamandan tasarruf ediyor. Bir su kuyusundan bölge nüfusuna göre 7 bin insanın temiz su ihtiyacını karşılanabiliyor. Kuyuların bulunduğu bölgeye göre yalak sistemleri de eklenerek hayvancılıkla uğraşan toplulukların geçimi destekleniyor. Ortalama 10 yıl ve üzeri kullanım ömrü öngörülen kuyuların Türk Kızılay'ın saha ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilerek sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Binlerce hayata umut

Yardımseverler, daha fazla su kuyusu açabilmeyi hedefleyen Türk Kızılay'ın 'Bir Damla Umut Binlerce Hayat' sloganıyla yürüttüğü kampanyasına www.kizilay.org.tr resmi web sitesinden katkı sağlayabiliyor. Aynı zamanda tüm GSM operatörlerinden 2868'e SUKUYUSU yazıp mesaj göndererek 20 lira bağış yapılıyor. - ANKARA