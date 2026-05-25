Türk Kızılay, Gazze'de Bayram Sevinci Yarattı
Türk Kızılay, Gazze'de Bayram Sevinci Yarattı

25.05.2026 11:58
Kızılay, Gazze'de 1,544 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtarak bayram coşkusunu paylaştı.

Türk Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gazze'de çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırdı. Bayramlık dağıtımının ardından çocuklarla bir araya gelen Kızılay ekipleri, oyun ve etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü. Türk Kızılay, Gazze'de sıcak yemek dağıtımlarını da kesintisiz sürdürüyor.

Türk Kızılay, Gazze'de süren insani krizin gölgesinde yaklaşan Kurban Bayramı'nı sevince dönüştürmek için harekete geçerek bayramlık kıyafet dağıtımı kapsamında bin 544 çocuğa yeni kıyafet ulaştırdı. Bayramın bereketini Gazzeli çocuklarla paylaşmayı amaçlayan dağıtım faaliyetinde Kızılay ekipleri, çocukları tek tek mağazada karşılayarak kendi seçtikleri kıyafetleri almalarını sağladı. Yıkımın ve yokluğun arasında bayrama hazırlanan çocuklar, kendilerine sunulan bayramlık kıyafetlerle umut dolu bir gün yaşadı. Türk Kızılay, bayramlık dağıtımının ardından "Neşeli Çocuklar" projesi kapsamında yürüttüğü psikososyal destek faaliyetlerini sürdürdü. Çocuklarla bir araya gelen Kızılay ekipleri, oyunlar oynayarak, ikramlıklar dağıtarak ve farklı etkinlikler düzenleyerek çocukların bayram coşkusunu paylaştı. Gazze'de aileleriyle birlikte zorlu şartlar altında hayat mücadelesi veren çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, çocukların duygusal iyilik halini koruyabilmek için sahada faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını da kesintisiz olarak sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

