Türk Kızılayı, Gazze'deki Savaş Mağdurlarına Yardım İçin Yeni Bir Aşevi Kurdu - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Gazze'deki Savaş Mağdurlarına Yardım İçin Yeni Bir Aşevi Kurdu

Türk Kızılayı, Gazze\'deki Savaş Mağdurlarına Yardım İçin Yeni Bir Aşevi Kurdu

Türk Kızılayı, Gazze'deki savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla Refah bölgesine sığınan Gazzeliler için yeni bir aşevi kurdu. Aşevinden ilk etapta bin aileye sıcak yemek dağıtımına başlandı. Kızılay, çatışmaların başladığı günden bu yana Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 3 bin 204 tonluk yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı ve yaklaşık 9 milyon 85 bin dolar değerinde insani yardım yapıldı.

15.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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Savaş mağduru Gazze halkına yardım için çalışan Türk Kızılay, Refah bölgesine sığınan Gazzeliler için bölgede yeni bir aşevi kurdu. Aşevinden ilk etapta bin aileye sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana hem Gazze Şeridi'ndeki yerel personeli hem de Mısır'a konuşlandırdığı ekibiyle yerlerinden edilen Gazzelilere yardımları ulaştırmak için çalışan Kızılay, Refah bölgesine sığınan ve burada yaşam mücadelesi veren mağdurlar için yeni bir aşevi kurdu. Kızılay'ın yerel personelle Refah bölgesinde kurduğu yeni aşeviyle ilk etapta dağınık yerleşimlerin bulunduğu alanlara her gün bin aile için sıcak yemek ulaştırılıyor. Kapasitenin ise artırılması planlanıyor.

Kızılay, 99 bin 292 adet gıda paketi, 138 bin 859 adet konserve gıda, 221 bin 500 kişi/öğün sıcak yemek, 382 bin 267 giyim malzemesi, 6 ambulans, 59 bin 456 hijyen malzemesi, 63 bin 635 medikal malzeme, 13 bin 225 kan ürünleri sarf malzemesi ve cihazı gibi muhtelif ihtiyaçlar ile insani yardım malzemesi taşıyan gemilerle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi bölgeye ulaştırdı. Kızılay, yaptığı yardım çalışmalarıyla Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 850 bin doları nakdi olmak üzere ihtiyaç malzemeleriyle birlikte yaklaşık 9 bin 85 milyon dolar değerinde insani yardım ulaştırmış oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılayı, Gazze'deki Savaş Mağdurlarına Yardım İçin Yeni Bir Aşevi Kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılayı, Gazze'deki Savaş Mağdurlarına Yardım İçin Yeni Bir Aşevi Kurdu - Son Dakika
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