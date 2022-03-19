Türk Kızılayı genel kurulunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Kızılayı genel kurulunu gerçekleştirdi

19.03.2022 14:59
Türk Kızılayı genel kurulunu gerçekleştirdi

Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi 2022 yılı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi 2022 yılı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşen olağan genel kurulda mevcut başkan Murat Bulut yeniden başkanlığa seçildi.

Üç yılda bir yapılan olağan genel kurulun Divan Başkanlığına Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar seçildi. Divanın oluşumunun ardından gelir-gider ve faaliyet raporlarının onaylanmasının ardından seçime geçildi. Mevcut Başkan Murat Bulut tek liste halinde girdiği seçimde oy kullanan 80 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Murat Bulut, görev yaptığı 3 yıllık sürede yaklaşık 35 bin aileye nakdi ve ayni yardımda bulunduklarını kaydetti.

Bulut, "Türk Kızılayı ilimizin kan ihtiyacını karşılamaktadır. Kan Merkezimizin daha iyi hizmet verebilmesi için eski Kültür ve Turizm Müdürlüğünün asra tahsisini gerçekleştirdik. 2022 yılı yatırım programına alındı. Ülkemizde 18 kentte bulunan toplum merkezi Adıyaman'da da açtık. Toplum merkezimizde kadınlarımıza yönelik istihdam kurslarına başladık ve dezavantajlı gruplara psikolojik ve sosyal destek vermeye başladık. Aşevi için belediyemizden yer tahsisi yapıldı" dedi. - ADIYAMAN

Türk Kızılayı genel kurulunu gerçekleştirdi
Türk Kızılayı genel kurulunu gerçekleştirdi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Kızılayı, Murat Bulut, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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