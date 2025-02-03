Türk-Macar Savunma İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
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Türk-Macar Savunma İş Birliği Güçleniyor

Bakan Güler ve Bobrovniczky, askeri iş birliği ve güvenliği güçlendirme konularında görüşme yaptı.

03.02.2025 15:19
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ortak açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

"Macaristan, Avrupa'daki en önemli ortaklarımızdan biri"

Bakan Güler, toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"Kıymetli mevkidaşım, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kendilerine 'Türkiye'ye ve Bakanlığımıza hoş geldiniz' diyorum. Köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Macaristan, Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ortaklarından birisidir. Ülkelerimiz arasında pek çok alanda yakın iş birliği bulunmaktadır. Dostumuz ve müttefikimiz Macaristan ile ikili iş birliğine özel önem veriyoruz. Bugün de bu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik değerli mevkidaşım ile kapsamlı, verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliği ile bölgesel savunma konularını da değerlendirdik. Aynı şekilde savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapabileceğimiz hususunda Bakan ile görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Macaristan arasındaki potansiyel iş birliği alanlarını en verimli şekilde değerlendirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik."

Bakan Güler, 2024 yılının Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlandığını hatırlatarak, "2025 yılını da Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutluyoruz. İnanıyorum ki Türkiye-Macaristan ilişkileri her alanda artan bir ivme ile daha da güçlenecektir. Bakan'a gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçmesi temennisiyle ülkemizdeki temaslarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Macar halkına da selamlarımı gönderiyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Macaristan, Türkiye ile böylesine iş birliği sürdürmekten gurur duymaktadır"

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky de yaptığı açıklamada Bakan Güler ile uzun süredir dostlukları olduğunu hatırlatarak, "İki ülke arasındaki ilişkiler binlerce yıla dayanmakta ama günümüzde en yoğun ve en gelişmiş seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Macaristan hem doğrudan hem de NATO çerçevesinde, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile böylesine iş birliği sürdürmekten gurur duymaktadır" dedi.

Bakan Yaşar Güler ile birçok noktayı konuştuklarını belirten Bakan Bobrovniczky, sadece bölgesel konuları değil, devam eden Ukrayna savaşını da görüştüklerini belirterek, "Üç yıldır sürmekte olan Ukrayna'daki kanlı savaşın sonlandırılması için Macaristan öncelikle bir ateşkes ve bir an önce barışın sağlanmasını başından beri arzu etmektedir. Bakan'a özellikle Türkiye'nin eğitim alanındaki desteğinden dolayı, Macaristan'daki NATO kara unsurlarının katkılarından ve Tümen teşkil edilmesinden dolayı teşekkürlerimi ifade ettim. Bakan Yaşar Güler'e ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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