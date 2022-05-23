Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı

23.05.2022 16:34

- Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla geleneksel meze çeşitlerinin yapımı ve sunum programı gerçekleştirildi.

- Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı

HATAY - UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla geleneksel meze çeşitlerinin yapımı ve sunum programı gerçekleştirildi.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen program ilk olarak Hatay'a özgü mezelerin tanıtımı ile başladı. Daha sonra közlenmiş domates, biber ve patlıcanla yapılan en sevilen mezelerin başında gelen 'Abugannuş'un yapılışı ile devam etti.

Burada açıklamalarda bulunan Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, amaçlarının bütün Hatay'ı ön plana almak olduğunu söyledi.

21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası ilan edildiğini kaydeden Işıkgör, "Etkinlikler kapsamında bizler de ilimizde bulunan Hatay mutfağının tanıtımını planladık. Plan dahilinde her ilçemizde önemli olan değerlerini ön plana çıkardık. Bugün Harbiye'deyiz ve buranın mezelerini ön plana aldık. Yarın İskenderun'da olacağız. Su ürünleriyle ilgili yöresel yemeklerimizi tanıtacağız. Bir sonraki gün Antakya merkezde olacağız. Bu programda da Antakya merkeze ait kahvaltı ve yöresel yemeklerimizi ön plana çıkaracağız. Bir sonraki Reyhanlı ilçemize ait olan tuzda tavuk ve humusun tanıtımını gerçekleştireceğiz. Kırıkhan ilçesi denince akla ciğer geliyor. Bu ciğer tanıtımını da Kırıkhan ilçemizde yapacağız" dedi.

Otel şefi Eren Arslanhan da yaptığı açıklamasında, "Defne ve Harbiye yöremize ait bütün mezelerimizi sunarak dışarıdan gelen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp ve hizmet verebilmek amacındayız. Yeni tatları ulaştırabilmek için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü yaptığımız organizasyon da aynen odur. Mezelerimizin çoğu bu yöreye ait. Herkesi bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Hatay'a gelen vatandaşlarımızın hepsi bu mezeleri tatmak için geliyor. Hatay'ın her yerinde bu mezeleri bulabilirsiniz fakat merkezi Harbiye'dir. Çoğu insan memnun, ilgi çok iyi. Yaptığımız mezelerin geri dönüşümünde güzel sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı
Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı
Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı
Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı

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Kaynak: İHA

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