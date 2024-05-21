Türk Mutfağı Haftası Üsküp Büyükelçiliği\'nde düzenlendi

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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin eşsiz lezzetlerinin tanıtıldığı program düzenlendi.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy tarafından "Tarih, Kültür ve Doğanın Buluşması: Turkaegean Lezzetleri" büfe yemeği düzenlendi. Yemek daveti öncesinde Türk mutfağının Ege bölgesinin sevilen yemeklerinden zeytinyağlı yaprak sarmasının yapım aşaması gösterildi, konuklar arasında küçük bir yarışma yapıldı.

Büyükelçi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy programda yaptığı konuşmada, büyükelçiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nda bu yıl kadim Türk kültürünün derin eser bıraktığı Balkanların kalbi Kuzey Makedonya'da birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türk mutfağı beslendiği geniş coğrafik havzalar dolayısıyla hem Orta Doğu hem Balkan hem Akdeniz ve Ege hem Kafkas ve Orta Asya mutfaklarıyla etkileşim içinde olduğunu hatırlatan Ulusoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın refikaları Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle başlatılan çalışma neticesinde sizlerin de yakından tanıdığı zengin mutfağımızın lezzetlerinden oluşan asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabı yayınlanmıştır. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde bu vesileyle Türk Mutfağı Haftası artık geleneksel hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türk mutfağı, her damağa hitap edebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir"

Mutfağın sadece hayatta kalabilmek için elzem beslenme ihtiyacını gidermenin çok daha ötesinde anlamlar içerdiğini ifade eden Ulusoy, "Bireyler ve farklı kültürler arası etkileşimi önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Orta Asya'dan Avrupa'nın ortasına kadar topluluklarla tarihten gelen kültür ilişkilerimiz çerçevesinde bu bölgenin hepsine bazı tarifler kazandırdık veya onlardan tarifler alarak kendi kültürümüze uyarladık. Asırlık geleneklerden beslenen Türk mutfağı, farklı bölgelerden ilham alan farklı mutfakların günümüze kadar ulaşan enfes tarifleriyle her damağa hitap edebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir" şeklinde konuştu.

Uzun tarihi ilişkiler çerçevesinde Kuzey Makedonya ile de mutfakların iç içe geçtiğini hatırlatan Ulusoy, "Börek, kuru fasulye, köfte ve sarma gibi birçok lezzeti sofralarımıza almışızdır. Bu yıl Türk Mutfağı Haftası konseptini Ege bölgesinin geleneksel olarak sağlıklı ve sürdürülebilir Akdeniz tipi beslenme şeklini ve lezzetlerini öne çıkaracak Türk Ege Mutfağı oluşturacaktır. Bu bölgemizin tariflerinde zeytin yağı, zeytin, yeşillik, sebzeler, yöresel peynir ve zeytinyağlı lezzetler öne çıkmaktadır. Sizlerin de aşina olduğunuz bazı lezzetleri bugün sizlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın galibi Çin büyükelçisinin eşi oldu

Programın devamında yarışmaya katılan konukların yaptıkları yaprak sarması profesyonel jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Yarışmada Çin'in Üsküp Büyükelçisi'nin eşi Yuanchun Yang birinciliği kazandı. Yarışmaya katılan diğer davetlilere de Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy tarafından sertifikaları takdim edildi.

Program Ege yemeklerinden oluşan büfe yemeği ile son buldu. - ÜSKÜP