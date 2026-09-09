Türk pilotlar Eurofighter Typhoon için uçuş eğitimine geçti - Son Dakika
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Türk pilotlar Eurofighter Typhoon için uçuş eğitimine geçti

Türk pilotlar Eurofighter Typhoon için uçuş eğitimine geçti
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Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların terminoloji eğitimlerini tamamlayıp uçuş eğitimlerine başladığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, Ağustos ayında başlayan sürecin ardından ilk uçuş eğitimlerini gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında Türk pilotlarının uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin süreç kapsamında, Türk pilotların terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını açıkladı.

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk pilotlar Eurofighter Typhoon için uçuş eğitimine geçti - Son Dakika

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