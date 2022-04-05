Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı

05.04.2022 09:25
Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Türk polis teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Gazi Atalay Ürker Anaokulunu ziyaret etti.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Türk polis teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Gazi Atalay Ürker Anaokulunu ziyaret etti.

Anaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler veren İl Emniyet Müdürü Hayal ve polisler, minik öğrencilere kendileri için tehlikeli olabilecek davranışlar ve bu tür durumlarla karşılaştıklarında polisten nasıl yardım isteyeceklerini anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlere genel güvenlik kuralları hakkında bilgi veren Hayal, "Bugünkü ziyaretimizde minik öğrencilerimize polislik mesleğini tanıtarak, herhangi bir tehlike, olumsuzluk ve tehdit karşısında 112 acil durum hattını aramaları gerektiğini anlattık. Öğrencilerimizin evde yalnız kaldıklarında yabancı birisine kapıyı açmamalarını, yanlarına tanımadıkları bir kişi geldiğinde onlarla konuşmamaları gerektiğini söyledik. Öğrencilerimize özellikle araç içinde yalnız kaldıklarında paniğe kapılmadan yapmaları gerekenler konusunda da bilgi verdik" dedi.

İl Emniyet Müdürü Hayal ve Polisler, anaokulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler verdi. - ARDAHAN

Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı
Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı
Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı

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Ünsal Hayal, Ardahan, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yılı - Son Dakika


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