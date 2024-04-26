Türk-Rus Ortak Merkezi Ağdam'da görevini tamamladı - Son Dakika
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Türk-Rus Ortak Merkezi Ağdam'da görevini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde Azerbaycan'ın Ağdam şehrinde kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevini tamamladığını ve faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı.

26.04.2024 16:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde Azerbaycan'ın Ağdam şehrinde kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevini tamamladığını ve faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamış ve törenle faaliyetleri sona ermiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk-Rus Ortak Merkezi Ağdam'da görevini tamamladı - Son Dakika

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