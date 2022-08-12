Şehit Mustafa Demir için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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Şehit Mustafa Demir için Mevlid-i Şerif okutuldu

12.08.2022 15:37
Şehit Mustafa Demir için Mevlid-i Şerif okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu şehadete eren Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-i Şerif ile anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu şehadete eren Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir, şehadetinin üçüncü gününde Mevlid-i Şerif ile anıldı.

Şehit Mustafa Demir'in ailesi tarafından Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü'nde düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden Şehit İstihkam Uzman Çavuş Mustafa Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Mustafa Demir'in babası Osman Demir'e başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mustafa Demir, Irak, TSK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Mustafa Demir için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika

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