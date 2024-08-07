Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katıldı - Son Dakika
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Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katıldı

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal\'ın babası Bekir Önal\'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bekir Önal'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

07.08.2024 16:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bekir Önal'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Hazine ve Maliye Bakanı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Bakan Uraloğlu, Önal ile birlikte Eyüp Sultan Camiİ'nde cenaze töreni gerçekleştirilen 21 yaşında hayatını kaybeden Kader Gülser'in ailesine de taziye dileklerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katıldı - Son Dakika
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