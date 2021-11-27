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Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu - Son Dakika

Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu

27.11.2021 00:57
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için uygulanan 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında, Gaziantep'te Şiddetsiz Zirve...

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için uygulanan 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında, Gaziantep'te Şiddetsiz Zirve etkinliği düzenlendi.

Mülteci kadınlardan oluşan bir grupla profesyonel sanatçı eşliğinde hayata geçirilen "Şiddetsiz Bir Dünya Oluşturmak" isimli sanat atölyesinden çıkan sanat eserlerinin de sergilendiği Şiddetsiz Zirve etkinliği, Gaziantep'te gerçekleşti. Etkinliğe, BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Norveç Büyükelçiliği Entegrasyondan Sorumlu Özel Danışmanı Merete Munch katıldı.

Kadına karşı şiddeti durdurmanın, kadınları ve kız çocuklarını güçlendiren kapsamlı ve kapsayıcı yaklaşımları benimsemekten geçtiğine dikkat çeken Asya Varbanova, "Kayıtsız kalmamamız durumunda Gaziantep'te, Türkiye'de ve dünyada çok daha fazla kadın ve kız çocuğu için hayatı hep birlikte daha iyi ve daha parlak hale getirebiliriz" dedi.

"Zirve doğru yerde yapılıyor"

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise Türkiye'de yaşayan 3,6 milyon Suriyeli mültecinin yüzde 70'inin kadınlardan ve çocuklardan oluştuğunu, Gaziantep'te yaşayan mültecilerin ise yüzde 22'sinin Suriyeli mültecilerden oluştuğuna dikkat çekti. Bu anlamda BM Kadın Birimi'nin Şiddetsiz Zirve'yi doğru yerde yaptığını söyleyen Kazuhiro, Kovid-19 salgınının kadınlar ve kız çocukları için oluşturduğu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, zamanın da bir o kadar isabetli olduğunu belirterek, BM Kadın Birimi'ne iş birliği için teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de şiddetin bir halk sağlığı sorunu ve insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, "Kadını güçlendirmek, korumak rehabilite etmek elbette çok önemli ama bu sorunun çift taraflı çalışılması şart. Bizim erkek bakış açısı üzerinde de çalışarak, neden şiddette başvurduklarını anlamamız gerekiyor" dedi.

"Göç edenlerin yarısı kadın"

500 bine yakın mülteciyi yaklaşık 10 yıldır Gaziantep'te misafir ettiklerini aktaran Şahin, "Anavatanlarından göç eden mültecilerin yarısının kadın olduğunu düşündüğümüz zaman, 200 binin üzerinde kadın vatandaşı Gaziantep topraklarında misafir ediyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla bütün dünya için çok önemli olan kadına şiddet konusu, bizim ülkemiz ve şehrimiz için de önemli bir konu başlığı" ifadelerini kullandı. Şiddetsiz Zirve etkinliği, kadınlara ve kız çocuklarına karşı sadece fiziksel şiddetin değil çocuk, erken yaşta ve zorla evlilikler ve eğitim hakkına erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere her türlü şiddet türünün sona erdirilmesini hedefleyen kampanya çerçevesinde düzenlendi. Zirve'nin ardından SADA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, elleriyle ürettikleri ürünleri protokol üyelerine hediye etti. Kadınlar ile hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, zirve kapsamında düzenlenen sergiyi gezerek sergilenen eserleri inceledi. - GAZİANTEP

Birleşmiş Milletler, Gaziantep, Mülteci, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu - Son Dakika
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