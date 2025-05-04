Türk Yıldızları'ndan Görkemli Gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'in bugün gerçekleştirilen kapanış töreninde yaptığı görkemli gösteri uçuşu ile izleyenleri hayran bıraktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'in son gününde büyük heyecan yaşanıyor. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, başkent Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilen kapanış töreninde gösteri uçuşu yaptı. KKTC semalarında etkileyici manevralar ve senkronize hareketler yapan Türk Yıldızları, izleyenleri mest etti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterler KKTC semalarında

Törende gösteri uçuşu yapan Türk Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait T70 helikopter ise, KKTC semalarında geriye doğru dönerek katılımcıları selamladı. Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin de havalandığını kapanış töreninde, Türk askerleri ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu bayrak ile Türk ve KKTC bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. - LEFKOŞA