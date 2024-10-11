Türkan Şoray, Bozok Film Festivali'nde Sinema Tutkunlarıyla Buluştu

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türk sinemasının efsanevi ismi, 'Sultan' lakabıyla tanınan Türkan Şoray, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Bozok Film Festivali etkinliğinde sinema tutkunlarıyla buluştu. Şoray, gençlerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte söyleşiye katılarak soruları yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi'nin paydaşlığında bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Bozok Film Festivali, ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın söyleşi programıyla tamamlandı.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bozok Film Festivali Koordinatörü Doç. Dr. Rifat Becerikli'nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray hayatı, sinema serüveni, filmleri, kariyeri ve başarı hikayelerini hayranlarıyla paylaştı.

"Türk filmlerini küçümserlerdi"

Sinema kariyerine dair anekdotlar paylaşırken, genç yönetmen adaylarına da tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, "Türk sinemasını yıllarca, çok yıllar önce, birtakım insanlar diyeyim, küçümsediler. Sinematik diye bir kuruluş vardı, oraya yabancı filmler gelirdi, o filmlerle Türk filmlerini kıyaslarlar ve bizim Türk filmlerini küçümserlerdi. Aslında o yıllarda da çok eski yıllarda o kadar güzel, toplumsal sorunları işleyen filmler yapıldı ki, mesela köyden şehre göç, ondan sonra yılanların öcü..." şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Türkan Şoray'a Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkan Vekili Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

Türkan Şoray'ı ilgiyle izleyen üniversite öğrencileri, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Şoray'a genç bir hayranı, yaptığı kuru kalem resim çalışmaları ile yağlı tablosunu hediye etti.

"Dünyada savaşlar bitsin"

Programın sonunda gazetecilerle sohbet eden Türkan Şoray, "Muhteşem bir gündü Yozgat'ta. Bozok Üniversitesi'nde film festivali dolayısıyla kısa film yarışması yapılmış, gençlere fırsat verilmiş. Bu güzel günde ben de burada üniversiteli gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok güzel bir gündü. Çok sıcak, çok samimi bir ortam vardı. Gençlerle beraber olmak mutluluk vericiydi. Çok mutluyum ve mutlu mutlu ayrılıyorum. Savaşlar bitsin diyorum. Dünyada savaşlar bitsin" diye konuştu.