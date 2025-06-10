Türkeli'de Kurban Bayramı Coşkusu: Geleneksel Piknik Festivali - Son Dakika
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Türkeli'de Kurban Bayramı Coşkusu: Geleneksel Piknik Festivali

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10.06.2025 10:23  Güncelleme: 10:43
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Türkeli\'de Kurban Bayramı Coşkusu: Geleneksel Piknik Festivali
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Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen geleneksel Piknik Festivali, Kurban Bayramı'nın 4. günü Hacıağaç Yaylası'nda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Etkinlikte çeşitli yarışmalar, eğlenceli çekilişler ve piknik sofraları kuruldu. Katılımcılar doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşadı.

Türkeli'de bayram coşkusu yaylada yaşandı

SİNOP - Sinop'un Türkeli İlçesi Çataklılar Birlik ve Beraberlik Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Piknik Festivali, Kurban Bayramı'nın 4. günü Çatak Hacıağaç Yaylası'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Özgür Özcan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl memlekette yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. "Köylülerimizle iç içe, sıcak ve samimi bir kaynaşma ortamı sağlamak istedik. Aynı zamanda Hacıağaç Yaylası'nın doğal güzelliklerini hep birlikte yeniden keşfetmek istedik. Daha önce İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi bu yıl memleketimize taşıdık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Hacıağaç Yaylası bu tür organizasyonlarla anılmaya devam eder" dedi.

Festival boyunca katılımcılar doğayla iç içe keyifli anlar yaşarken, şenlik alanında yüzlerce piknik sofraları kuruldu. Gün boyu süren etkinlikler arasında çeşitli yarışmalar, eğlenceli çekilişler ve keşkek ağası seçimi de büyük ilgi gördü.

Gerçekleştirilen çekilişlerde Ford Fiesta marka bir otomobil, umre programı, kesim motoru, patpat aracı ve birçok sürpriz hediye sahiplerini buldu. Özellikle otomobil çekilişi büyük heyecana sahne olurken, otomobil için şanslı talihli ise Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan oldu.

Dernek yönetimi, organizasyonun kusursuz geçmesi için günler öncesinden yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Festivale ilgi yoğundu; hem ilçeden hem çevre köylerden gelen vatandaşlar, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu bu anlamlı gün, Hacıağaç Yaylası'nda unutulmaz anılara sahne oldu.

Piknik festivaline, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, çok sayıda Türkeli başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren dernek başkanları ve yönetimleri ile binlerce vatandaş katılım sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkeli'de Kurban Bayramı Coşkusu: Geleneksel Piknik Festivali - Son Dakika

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