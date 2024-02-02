Türkeli Muhtarlar Derneği\'nden veda yemeği

Yerel

Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından 2019-2024 yılları arasında muhtarlık yapan ve görevinden ayrılacak olan muhtarlara veda yemeği düzenlendi.

Türkeli ilçesinde bir restoranda düzenlenen veda yemeğinde konuşan Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı Satı Gürel, bugüne kadar muhtarlık görevinde bulunarak 31 Mart seçimlerinde aday olmayıp, görevini sonlandıracak olan muhtarlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gürel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde MHP'den Türkeli Belediye Başkan Adayı olduğundan dolayı dernek başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek, "Kıymetli muhtarlarım. İçinizden bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak hepinizin şunu bilmesini isterim ki, göreve talip olduğumuz makamı Cenab-ı Allah bize nasip ederse, muhtarlarımızın belediyemizde her zaman ayrı yeri olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Konuşmanın ardından 2019-2024 yılları arasında muhtarlık yapan ve görevinden ayrılacak olan muhtarlara yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. Veda yemeği, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SİNOP