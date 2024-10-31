Türkiye 17. Büyük Ekonomi Oldu

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(EDİRNE) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024'ün ilk yarısının sonunda da 1,2 trilyon dolar milli gelire ulaşmış bulunuyoruz. Bu performansıyla Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisi konumuna ulaştık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bakan Bolat, Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle bugün bir otelde gerçekleştirilen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu. Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"2024'ün ilk yarısında büyüme oranımız yüzde 3,8'dir"

"2023 yılında ekonominin yüzde 5,1 büyüme oranı ile ilk kez 1 trilyon dolar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) seviyesini aşmış ve 1 trilyon 130 milyar dolar milli gelire, 13 bin 310 dolarlık kişi başına düşen milli gelir seviyesine yükselmiştir. 2024'ün ilk yarısının sonunda da 1,2 trilyon dolar milli gelire ulaşmış bulunuyoruz. Bu performansla Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisi konumuna ulaştık. 2024'ün ilk yarısında büyüme oranımız yüzde 3,8'dir. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı güçlü kalkınma programımızın olumlu etkileri, ihracat performansımızda da kendini göstermektedir."