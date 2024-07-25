Türkiye, Avrupa'da En Yoğun Trafik Hacmine Sahip Ülkeler Arasında 6. Sırada - Son Dakika
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Yerel

Türkiye, Avrupa'da En Yoğun Trafik Hacmine Sahip Ülkeler Arasında 6. Sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, Türkiye'nin havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını açıkladı. İstanbul Havalimanı ise Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak birinci sırada yer aldı. Türk hava sahası da uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri olarak değerlendirildi.

25.07.2024 11:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Temmuz tarihli EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda açıklanan hava trafik istatistiklerini değerlendirerek, "15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 15 - 21 Temmuz dönemi hava trafik istatistiklerine göre, Türkiye'nin, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında günlük 3 bin 959 uçuş ortalaması ile 6. sırada olduğunu ifade ederken, İstanbul Havalimanı'nın ise günlük ortalama bin 485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde 7. sırada yer aldığını ve bu listede Avrupa'yı temsil eden havalimanları arasında birinci olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türk hava sahasının ise uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahaları arasında yer aldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Temmuz tarihli EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda açıklanan hava trafik istatistiklerini değerlendirerek, "15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 485 uçuş ile Paris Charles de Gauelle ve Amsterdam havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı statüsünü koruduğunu belirterek, "Raporda yer alan küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 15-21 Temmuz tarihleri arasında ortalama 745 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız, Avrupa'yı dünya sıralamasında ilk sırada temsil eden havalimanı" dedi.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama bin 36 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında 8. olduğunu ve Palma de Mallorca ile Rome Fiumicino Havalimanları önündeki yerini koruduğunu dile getirerek, "Bu dönemde EUROCONTROL hava sahasında uçuş başına ortalama 7,5 dakikalık bir gecikme yaşanırken, EUROCONTROL üyeleri arasında ortalama bir dakikadan fazla gecikme süreleri yakaladı. Budapeşte, Ukrayna hava sahasından kaynaklı oluşan kısıtlamalardan dolayı ortalama 9,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Türk hava sahası ise bu dönemde, uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Avrupa'da En Yoğun Trafik Hacmine Sahip Ülkeler Arasında 6. Sırada - Son Dakika

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