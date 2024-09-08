Çimse-İş Erzurum Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Çimse-İş Erzurum Genel Kurulu yapıldı

Çimse-İş Erzurum Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Çimse-İş Sendikası Erzurum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve Abuzer Atik yeniden şube başkanı olarak seçildi. Seçim coşkulu bir şekilde geçti ve Genel Başkan Zekeriye Nazlım da katılımcılara teşekkür etti.

08.09.2024 15:37
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Türkiye Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası), Erzurum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Abuzer Atik yeninden şube başkanı olarak seçildi.

Palandöken'de yapılan seçim coşkulu bir şekilde geçti. Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkan Zekeriye Nazlım, üyeler tarafından davul, zurna ve atlılar tarafından karşılandı. ÇİMSE-İŞ 3.Olağan Genel Kurulu'nda 135 oy alarak ÇİMSE-İŞ Erzurum Şube Başkanı olarak seçimi kazanan Abuzer Atik, konuşmasında; Çimse-İş için yapacağı çalışmalardan bahsederek, Genel Başkan Zekeriye Nazlım'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Bayrağı en güzel şekilde taşımaya devam edeceğiz"

Başkan Atik konuşmasına şöyle devam etti: "60 yıla aşkın bir süredir, emek ve alın teri mücadelesi veren Türkiye Çimse-İş Sendikamızın bir neferi olmaktan duyduğum gururu dile getirmek istiyorum. 20 yıla aşkın bir süredir, sendikamızın her seviyesinde görev almaktan onur duydum. ÇİMSE-İŞ Sendikasında görev alınmaz, görev verilir bilinç ve şuuru içerisinde oldum. Genel Başkanımızın teveccühü, emekçi kardeşlerimin desteği ve ÇİMSE-İŞ davasında olan inancımla bu yolda yürüyorum. Bu onurlu bayrak yarışında, amacım emek ve alın teri ile bayrağını taşıyabildiğim kadar yükseğe taşımaktır. El ele, gönül gönüle bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Genel Kurula katılan Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkan Zekeriye Nazlım da konuşma yaptı. Sık sık alkışlarla konuşması kesilen ve sloganlarla desteklenen Nazlım, Erzurum'da Nenehatun'un diyarında olmaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Konuşmasına İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma değinerek başlayan Başkan Nazlım, "Millet olarak birbirimize en fazla kenetlenmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Ülkemizde kayıt dışı işçilik ile karşı karşıyayız. Asgari ücretle hatta daha düşük ücretlerle kaçak işçi çalışan iş yerleri var. Bununla mücadele ve haksız rekabetin önlenmesinin tek yolu örgütlenmeden geçiyor. Kadınlara, çocuklara ve gençlere önem veriyoruz. Kadın kurultayları çocukları ve gençlere yönelik geziler düzenledik. Doğaya verdiğimiz önemi hatırı ormanları oluşturarak verdik. Ülkemizde yaşanan deprem ve coğrafyalarda derhal bölgeye intikal ettik ve tüm imkanlarımızı bölge halkının hizmetine sunduk. Ucuz işçiliğin önüne geçeceğiz, bölgemizde örgütsüz iş yeri kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Emekçinin alın terinin hakkını alarak bu ülkenin evlatlarının yarınları umutla bakmasını sağlayacağız. Vefa seviyesi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ÇİMSE-İŞ Sendikası Erzurum Şube Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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