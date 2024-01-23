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Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılı sonunda 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıt bulunuyor. Erzurum ise 132 bin 169 kayıtlı araçla 49. sırada yer alıyor.

Türkiye\'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
23.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:32
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Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıt bulunuyor. Erzurum'da ise trafiğe kayıtlı 132 bin 169 araç var.

TÜİK 2023 yılına ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 132 bin 169 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Aralık 2023 döneminde 3 bin 272 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43'üncü oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 66 bin 764 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 416, otobüs sayısı bin 230, kamyonet sayısı 28 bin 765, kamyon sayısı 6 bin 113, motosiklet sayısı 4 bin 670, özel amaçlı araç sayısı 738 ve traktör sayısı 21 bin 473 oldu.

Aralık 2023 döneminde Erzurum'da 3 bin 727 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 242 otomobil, minibüs 67, otobüs 18, kamyonet 878, kamyon 120, motosiklet 33, özel amaçlı araç 7 ve traktör 362 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı - Son Dakika
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