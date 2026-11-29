Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları devam ederken, kayak sezonunun 2 Aralık Çarşamba günü açılması planlanıyor. Otellerde yeni sezon için doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması ise bekleniyor.

Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından pistlerdeki suni karlama çalışmaları hız kazandı. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayıp 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi'ne kadar uzanan kayak merkezinde sezonun 2 Aralık'ta açılması planlanıyor.

Türkiye'de sezonu ilk Palandöken açacak

Palandöken, her yıl Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan merkez olmayı hedefliyor; coğrafi konumu, iklim şartları ve teknik altyapısıyla erken sezon avantajı sağlıyor. Yaklaşık 50 pistin yer aldığı merkezde profesyonel ve amatör kayakseverlere farklı zorluk seviyelerinde kayak imkanı sunuluyor. Aydınlatmalı pistleriyle gece kayağına da imkan sağlayan Palandöken'de kayak saatleri sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar uzanıyor.

Otellerde yüzde 90 doluluk beklentisi

Yeni sezon yaklaşırken otellerde erken rezervasyon ve konaklama talepleri sürerken, geçen sezon ortalama yüzde 80 düzeyinde olan doluluk oranının bu yıl yüzde 85-90 aralığına çıkması bekleniyor. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen yerli turistlerin tercih ettiği Palandöken'de tesisler ve personel de sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

"Erzurum'un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde"

Otel müdürü Ömer Akça, bu sezonun da ilk olarak Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayacağını belirterek, "Geçen hafta başı yağan karla beraber biz yoğun biçimde suni karlamayla pistlere takviye yapıyoruz. Kısmet olursa 2 Aralık'ta pistlerimizi kayak sezonuna hazırlayacağız, açacağız, kayakseverlerin de hizmetine sunacağız. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Türkiye'de ilk defa kayak açılış merkezini biz yapacağız Palandöken olarak. Kayak ilk burada başlayacak. Bu artık bir klasikleşti. Bunun için de hem Palandöken'in altyapısı hem coğrafi hava şartları ve tesislerin hazırlığı şu anda 2 Aralık itibarıyla Palandöken'de kayağı başlatacağız. Yoğun biçimde erken rezervasyonlar ve rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80'lerdeydi. Bu yıl yüzde 85'ler, 90'ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz. Erzurum'un hem ulaşım kolaylığı hem otellerin ve tesislerin hazır hale gelmesi, personelin eğitimleri vesaire birçok etken var. Güvenli ve kayak garantili, sabah saat 8.00'den akşam saat 20.00'ye kadar 12 saat kesintisiz kayak imkanı, Erzurum'un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde. Dolayısıyla özellikle yerli misafirlerimiz; İstanbul, İzmir ve Ankara misafirlerimiz Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih ediyorlar. Bu da biz işletmecilere inanılmaz bir güven ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.