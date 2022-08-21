Mustafa Sarıgül: "Finlandiya ve İsveç NATO'ya Girmek İstiyorsa, Türkiye'deki 6,5 Milyon Mülteciyi Eşit Orada Kendi Ülkelerine Mutlaka Almalıdır"

TACETTİN DURMUŞ

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars'ta; "Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyor. Türkiye'nin oy kullanması lazım. Parlamentoda bu konu görüşülecek. Bütün siyasi partiler bir araya gelmeli. İktidara NATO'dan çıkma yetkisi dahi verilmeli. Bu ülkeler NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'deki 6,5 milyon mülteciyi eşit orada kendi ülkelerine mutlaka almalıdırlar" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Sarıgül, burada düzenlediği basın toplantısında; şunları söyledi:

"Mülteciler ileride çok büyük sorunlar yaratacak. Türkiye'miz yol geçen hanı olmamalı, her geçen elini kolunu sallayarak ülkemize gelmemeli. Bizim sınırlarız bu noktada en iyi korunmalıdır. Şu anda ülkemizdeki 6,5 milyon mültecinin mutlaka AB ülkeleri ile görüşülerek oraya eşit oranda dağıtılması lazım. Önümüzde çok büyük bir fırsat var. Ukrayna'dan kaçan 10,5 milyon mülteciyi nasıl AB ülkeleri kendilerine eşit olarak nasıl aldılarsa, Türkiye'deki mültecileri de almalılar.

Bu noktada NATO kartını öne sürmeliyiz. Yani Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyor. Bunun için de Türkiye'nin mutlaka oy kullanması lazım. Parlamentoda bu konu görüşülecek. Bu konu görüşülürken bütün siyasi partiler bir araya gelmeli. İktidara NATO'dan çıkma yetkisi dahi verilmeli. Bu ülkeler NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'deki 6,5 milyon mülteciyi eşit orada kendi ülkelerine mutlaka almalıdırlar. Böylece biz bu sorunu insancıl açıdan çözmeliyiz.

Yarın 'ben iktidar oldum, 6,5 milyon mülteciyi ben oraya gönderirim' mantığını doğru bir mantık olarak göremeyiz, gönderemezsiniz. En önemli konu… Tam zamanı NATO'dan ya çıkacağız ya da NATO Türkiye'nin dediğini yapacak. O zaman Ukrayna'dan giden 10,5 milyon Hıristiyan kökenli vatandaşları alıyorsunuz, AB ülkelerine dağıtıyorsunuz. O zaman 'Türkiye'ye sığınan 6,5 milyon Müslüman kökenli mülteciyi niye almıyorsunuz' diye sorarlar. Onun için tam zamanıdır.

Hükümete bu noktada tam yetki verilmeli. Gerekirse NATO'dan da çıkmalıyız. AB 6,5 milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakarak rahat edemez. Allah korusun yarın bir 6,5 milyon daha gelirse ne yaparız. Bütün siyasi partileri bu noktada iş birliği ve güç birliği yapaya, hükümete tam yetki vermeye davet ediyorum. Gerekirse NATO'dan çıkmalıyız. Finlandiya ve İsveç'i bize onaylatmak istiyorlarsa; 6,5 milyon mülteci AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalıdır."

Açıklamalarının gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği altılı masa toplantıları ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Seçimlerde iş birliği ve güç birliği yapılmalıdır. Bu sistem bunu gerektiriyor. Çok da erkendir. Erken kurulan masalar erken dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda her zaman için sıkıntılar olur. Seçime çok yakın bir zamanda, adaylık sürecine 2 ay kala masalar kurulur. O masalar da gerçek masalar olur. Ben iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru bulurum ama Türkiye Değişim Partisi'nin bu konuda ilkeleri ve prensipleri vardır. Anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesidir. Seçim sisteminin mutlaka değişmesi gerekir, dar gölge tercihli oy olması lazım. Demokratik parlamenter sistemde de tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargının olmasından yanayız. Türkiye Değişim Partisi evrensel hukuk kurallarını en iyi şekilde özümseyen bir partidir. Partimiz bilgili, becerikli, yetenekli kadrolarıyla, ülkemizin sorunlarını çözmeye, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak da hazırdır. Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı kadroları partimizdedir. Türkiye Değişim Partisi bölge bakanlarını tek tek açıklamaya başlamıştır."