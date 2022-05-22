Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu

22.05.2022 11:58

- Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu Türkiye'nin 81 ilinin kendine has yöresel ürünleri ve kültürü Şanlıurfa'da düzenlenen programla bir araya getirilerek ülkenin mozaiği oluşturuldu.

- Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu

ŞANLIURFA - Türkiye'nin 81 ilinin kendine has yöresel ürünleri ve kültürü Şanlıurfa'da düzenlenen programla bir araya getirilerek ülkenin mozaiği oluşturuldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin 81 ilinin yöresel kıyafetleri, tarihi ve kültürel yönleri bir araya getirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Eyyübiye Cumhuriyet İlkokulunun ortaklaşa hazırladığı etkinlikte 81 ilin standı yer aldı. Yöresel kıyafetlerle stantları tanıtan minikler, çeşitli gösteriler de sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ile birlikte farklı şehirlerin farklı yöresel ürünlerinin sergilendiği etkinliğin açılışını gerçekleştirdi. Stantları tek tek dolaşan katılımcılar, farklı illerdeki kültürleri bir arada görme imkanı elde etti.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül miniklerle yakından ilgilendi

Açılışın ardından stantları gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, miniklerden illerin kültürleri hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, daha sonra çocukların gösterilerini izledi.

Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu
Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu
Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu
Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu

YORUMLAR
500
Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret
Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 12:06:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'deki 81 ilin kültürü Şanlıurfa'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement