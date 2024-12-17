Türkiye'den İsrail'e Saldırılara Tepki - Son Dakika
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Türkiye'den İsrail'e Saldırılara Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sivil hedeflere saldırılarına karşı barış ve insani yardım çağrısı yaptı.

17.12.2024 16:32
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Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in son günlerde sivil altyapıya yönelik saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır. Son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir. Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır. Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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