Türkiye'nin Macaristan'a yönelik vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamanın turistik amaçlı seyahatler için geçerli olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."
Son Dakika › Yerel › Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti - Son Dakika