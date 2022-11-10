"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti - Son Dakika

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