Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim öğrencilere bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim öğrencilere bisiklet dağıtıldı

Adıyaman'da yaşayan 56 yetim öğrenciye bayram ve karne hediyesi olarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bisiklet dağıtıldı. Bisiklet dağıtım törenine vakıf ve diyanet görevlileri, bisiklet alan çocuklar ve aileleri katıldı. Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, bisikletlerin yetim çocuklar için bir bayram sevinci olmasını umut etti.

11.06.2024 12:39
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Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Organizasyonu tarafından yetim öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı.

Deprem bölgesi Adıyaman'da yaşayan 56 öğrenciye bayram ve karne hediyesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Organizasyonu ile "Unutursak yetim kalır" 56 yetim öğrenciye bisiklet dağıtıldı. İl Müftülüğü Bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine vakıf görevlileri, diyanet görevlileri, bisiklet alan çocuklar ve aileleri katıldı. Bisikletlerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Burada konuşan Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, "Türkiye Diyanet Vakfımız çeşitli alanlarda faaliyetler yapmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfımızın 'Unutursan yetim kalır' sloganıyla yetim etkinlik ve sosyal destek projesi çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışında yardımsever halkımızın yardım elini yetimlere uzatmakta. Bu çerçevede depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Adıyaman'ımız da Türkiye Diyanet Vakfı olarak bugün 56 yetim öğrenci çocuğumuza karne ve bayram hediyesi olarak 5-10-15 yaşlarındaki çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz.

Ümit ediyoruz ki bu hediye ettiğimiz bisikletler yetim çocuklarımız için bir bayram sevinci olur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim öğrencilere bisiklet dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim öğrencilere bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
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