Türkiye gündemi İnegöl'de masaya yatırılıyor - Son Dakika

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve gazeteci Nedim Şener, "Yerli ve Milli Olmak" konulu seminer için İnegöl'e geliyor. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılacak seminerde ülke gündemi, ekonomi, iç ve dış politikalar değerlendirilecek.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezi, 21 Aralık Salı akşamı 3 önemli konuğu ağırlayacak. İnegöl Belediyesi, son dönemde ülke gündemini oluşturan ekonomi başlığı başta olmak üzere devletin iç ve dış politikalarının ele alınacağı "Yerli ve Milli Olmak" konulu seminer tertip ediyor. Türker Akıncı'nın yöneteceği programda, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve gazeteci Nedim Şener güncel meseleleri anlatacak.

21 Aralık Salı akşamı 20.00'de Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde yapılacak program, bütün vatandaşlara açık şekilde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Biletler 21 Aralık Salı günü 16.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden temin edilebilecek. - BURSA