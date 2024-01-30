Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Gazilerin Devlete Desteğini Vurguladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Gaziler olarak milletimize karşı sorumluluk bilinci ile ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağımızı, aziz milletimize yakışır şekilde her zamanki kararlığımızla devletimizin yanında yer almaya ve aynı dik duruşu göstermeye devam edeceğimizi bildiririz" dedi.
Gazi er ve erbaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde aldıkları aylıkların yetersiz olduğunu belirterek eylem yapmıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise söz konusu eylem ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıkladı. Söz konusu eyleme karşı çıktıklarını belirten Işık, "Şehitliğin ve gaziliğin maneviyatına zarar verecek, uğruna can verdiğimiz vatan, bayrak ve hissiyatımızı zedeleyecek hiçbir eylem ve söylemin bugüne kadar yanında olmadık ve olmayacağız da" ifadelerini kullandı.
"Ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağız"
Sorunların istişare ile çözümleneceğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:
"Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile yapılan görüşmelerde iletmiş olduğumuz sorunlarımız ile ilgili çalışmaların başlatılacağı bakanımız tarafından belirtilmiştir. Şehit aileleri ve gaziler olarak milletimize karşı bu sorumluluk bilinci ile ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağımızı, aziz milletimize yakışır şekilde her zamanki kararlığımızla devletimizin yanında yer almaya ve aynı dik duruşu göstermeye devam edeceğimizi bildiririz." - ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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