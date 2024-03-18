Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, Çorum\'da okuyan öğrencilerin mektuplarıyla duygusal anlar yaşadı

Türkiye- İran sınırında görev yapan askerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çorum'da okuyan öğrencilerin mektuplarıyla duygu dolu anlar yaşadı.
Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan, babası terör gazisi ve polis memuru olan Gülten öğretmen, 40 öğrencisine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi. Yazılan tüm mektupları Türkiye-İran sınır hattında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine gönderen Gülten öğretmenin mektubunu alan askerler mektubun okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşarken, karakol komutanı tarafından Gülten öğretmene ve öğrencilerine teşekkür edildi. - AĞRI
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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