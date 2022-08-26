Sivas'ta temmuzda 4 bin 176 araç devredildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta temmuzda 4 bin 176 araç devredildi

26.08.2022 22:17
Sivas'ta temmuzda 4 bin 176 araç devredildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı 172 bin 932 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 90 bin 909'unu otomobil, 34 bin 506'sını traktör, 27 bin 664'ünü kamyonet, 8 bin 745'ini motosiklet, 6 bin 271'ini kamyon, 2 bin 989'unu minibüs, bin 259'unu otobüs, 589'unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta temmuz ayında 4 bin 176 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 896'sını otomobil, 71'ini minibüs, 20'sini otobüs, 545'ini kamyonet, 86'sını kamyon, 178'ini motosiklet, 7'sini özel amaçlı araçlar, 373'ünü de traktör oluşturdu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta ikinci çeyrekte 437 daireye yapı ruhsatı verildi Sivas'ta ikinci çeyrekte 437 daireye yapı ruhsatı verildi Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta temmuzda 4 bin 176 araç devredildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:39 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 22:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta temmuzda 4 bin 176 araç devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement