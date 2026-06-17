Türk Dünyasında Bir İlk: Psikososyal Destek Projesi - Son Dakika
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Türk Dünyasında Bir İlk: Psikososyal Destek Projesi

Türk Dünyasında Bir İlk: Psikososyal Destek Projesi
17.06.2026 10:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi, Türk dünyası ülkelerini gençlerin psikososyal gelişimi konusunda bir araya getirerek uluslararası iş birliğine imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde 'Türkiye- Kazakistan Psikososyal Destek Projesi' Türk Dünyasında bir ilke imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan 'Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi' Türk Dünyasında bir ilke imza atarak Türk Dünyası Teşkilatı Ülkelerini gençlerin psikososyal gelişimi konusunda aynı masada buluşturdu. Kazakistan'ın Almatı şehrinde 10 - 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen Programda Türkiye'yi; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş öncülüğünde psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacılardan oluşan 11 kişilik heyet temsil etti.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Başkenti programında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan 'Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi' ile psikososyal çalışmaların Türk dünyası ülkelerde ilk kez ve aynı anda ele alınması sağlandı. Gençlerin psikososyal iyi oluşlarının desteklenmesi hedefiyle görüş ve tecrübe paylaşımının yapıldığı oluşumda, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya verdiği önem, geliştirdiği bütüncül hizmet modeli olarak kurduğu daire başkanlığı ile sahada yaptığı çalışmalar örnek gösterildi. Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş'in öncülüğünde hazırlanan 'Türkiye- Kazakistan Psikososyal Destek Projesine' Türkiye ve Kazakistan heyetlerinin yanı sıra Türk Dünyası teşkilatı ülkelerden Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan heyetleri de şahitlik etti.

Bütüncül psikososyal yaklaşımda Türkiye örnek gösterildi

Gençlerin psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi, sosyal uyum süreçleri, bağımlılıkla mücadele, dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkileri, spor psikolojisi uygulamaları ve Türkiye'de gençlik merkezlerinde yürütülen psikososyal destek hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı ve bu konularda uluslararası farkındalık oluşturularak, iş birliğinin temellerini atan önemli temaslarda bulunuldu.

Hedef; Türk Dünyası gençlerinin psikososyal gelişimi ve ortak değerler temelinde birleşerek güçlendirilmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş ve beraberindeki heyet Türk dünyası gençliğinin ortak değerler temelinde güçlendirilmesi için kültürel ve akademik iş birliklerinin yanı sıra psikolojik dayanıklılığı ve sosyal uyumu destekleyen çalışmaların da büyük önem taşıdığı vurguladı. Elif Güneş konuşmasını; Türk Dünyası Teşkilatı üye ülkeler arasında özellikle Türkçe gerçekleştirmek istediğini vurgulayarak; " Yaşadığımız şu dönemde dünyanın adalete, sevgiye, vicdana ve merhamete daha fazla ihtiyacı olduğunu; bu gücün ise Türk Dünyası öncülüğünde, bu kavramlarla yetişmiş, psikososyal gelişimini tamamlamış, ortak değerlerimiz etrafında birleşerek güçlenmiş Türk Dünyası gençleri tarafından sağduyulu ve erdemli bir şekilde sağlanabileceğini" ifade etti ve bu çerçevede farklı ülkeler ile de temasa geçerek bu projeyi dünya gençlik kamuoyunda da bilinç oluşturarak yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

2026 Türk Dünyası Gençlik Başkenti Hive oldu

Aynı programda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, 2025 Dünya Gençlik Başkenti olan ve ev sahibi Almatı'da düzenlenen programın kapanış töreninde yaptığı konuşma ile 2026 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olarak Özbekistan Cumhuriyeti'nin tarihi şehirlerinden biri olan Hive'nin seçildiğini resmi olarak duyurdu.

Almatı'daki temaslar kapsamında gençlik çalışmaları, kriz müdahale mekanizmaları ve psikososyal destek uygulamalarının yürütüldüğü kurum ve tesisler ziyaret edildi. Delegasyonlar, kendi ülkelerindeki iyi uygulama örneklerini paylaşarak gençlerin karşı karşıya kaldığı güncel sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Kazakistan'ın tarihini, kültürünü ve gençlik politikalarını tanıtan çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği programda tüm katılımcı ülkelerin heyetlerinin de yer aldığı ağaç dikme etkinliği düzenlenerek programın anısına kalıcı bir iz bırakılması hedeflendi.

Bu programın çıktılarının hem Türk Dünyası hem de dünya gençliği için çok önemli başlangıçlar içerdiğini vurgulayan Elif Güneş, bu önemli organizasyonda 'Türkiye - Kazakistan Psikososyal Destek Projesi' ile bir ilki gerçekleştirdiklerini, gençleri için psikososyal destek konusunun Türk Dünyası gündeminde yer edinmesini sağlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti ve bu konuya verdikleri önem ve psikososyal destek konusunu gençlik çalışmalarının sahada uygulamalı bir parçası haline getirdikleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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