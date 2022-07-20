Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor - Son Dakika
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Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor

20.07.2022 23:07

Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor Türkiye'nin ilk ve tek yerli solar inverter üreticisi olan Kolarc Makina, güneş panelleri ve kaynak makinaları için farklı güç elektroniği çözümleri geliştiriyor.

Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor

ANKARA - Türkiye'nin ilk ve tek yerli solar inverter üreticisi olan Kolarc Makina, güneş panelleri ve kaynak makinaları için farklı güç elektroniği çözümleri geliştiriyor. Güneşten elde edilen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp şebekeye uygun hale getiren inverterler, iç pazarın yanı sıra 20'den fazla ülkede alıcı buluyor.

Ankara'da güneş panelleri ve kaynak makinaları için yerli ve milli inverter üretip ihraç eden işletmede incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz, 100 milyon dolarlık ithalatı kesmek" dedi.

Güç elektroniği alanında ciddi üretim potansiyeline sahip bir firmayı ziyaret ettiğini belirten Varank, "Küçük rakamlarla yani 25-30 kilowatt ile başlayıp şu anda 100 kilowattlık güneş paneli inverterlerini piyasaya satıyorlar. 167 kilowatt inverterleri piyasaya sunmaya hazır. Tüm dünyada karbon izinin azaltılmasıyla ilgili büyük bir gayret var. Bunun yolu da yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmaktan geçiyor" dedi.

Varank, güç elektroniği alanında Ar-Ge merkezi olmak için başvuru yapan firmaya gerekli desteği vereceklerini söyledi. Bakan Varank, işletmenin robotlarla inverter kaynak makinelerinin beraber çalışma, haberleşme ve otomasyonuyla ilgili de çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu otomasyon da tabii dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak. Biz daha önce hep belli ülkelerin modellerini kendimize kopyalamaya çalıştık. Endüstri 4.0., baktığınızda aslında Almanya'nın bir markası. Ama biz dijitalleşme dediğimizde bugün firmalarımız elektronikte yüksek teknolojili ürünleri kendileri üretebiliyorlar. Ama bunların dijitalleşmesiyle, otomasyonuyla ilgili çözümleri de burada mühendislerimiz kendileri geliştirebiliyorlar. Türk sanayisinin nereye geldiğini görmemiz ve buna göre eğer KOBİ'lerimiz dijitalleşecekse, endüstriyi dijitalleşerek daha verimli hale getireceksek işte bunun gibi yerli çözümleri de sanayiye uygulamamız lazım. Bu manada firmamızın yaptığı bu çalışmalar da çok değerli."

"Türkiye'de kendi alanında ilk firmayız"

Kolarc Genel Müdürü İlker Olucak, Türkiye'de güç elektroniği alanında ilkleri gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "40'tan fazla mühendisimiz, 200 çalışanımızla şu anda Türkiye'de kendi alanında ilk firmayız. Sektörde kaynak makinesi ile inverteri aynı anda üreten örnekler var. Bunların dünyada ulaştıkları hedefleri ve rakamları biliyoruz. Uluslararası bu hedefleri kendi hedeflerimiz kabul ettik. Biz de bunlardan aşağı kalmayacak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde bütün adımları hızla atıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Koloğlu Holding tarafından kurulan Kolarc Makine ve Solarkol Enerji, yüzde 100 yerli sermaye ve insan kaynağı ile Ar-Ge, tasarım ve üretim yapıyor. Üretiminin yüzde 30'unu ihraç eden şirket, geçen yıl elde ettiği 6 milyon dolar ihracat rakamını bu sene 3'e katlamayı hedefliyor.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye kendi inverterini üretip ihraç ediyor - Son Dakika

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