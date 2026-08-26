İstanbul’dan 83 gün önce kanoyla yolculuğa çıkmıştı, Bodrum’a ulaştı

Türkiye kıyılarını kanoyla geçmek için İstanbul'dan 83 gün önce yola çıkan Halil Uzel, Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı.

İstanbul Poyrazköy'den 4 Haziran'da "İnci" isimli kanosuyla yolculuğa başlayan Halil Uzel (57), Marmara ve Ege Denizi'ni geçti. Emekli uçak bomba sistemi teknisyeni olan Uzel, 83 gün sonra Bodrum'un Kumbahçe sahiline ulaştı. Burada Uzel'i Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ile arkadaşları karşıladı. Sporcuya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin hediyesi kitaplar takdim edildi. Halil Uzel, Bodrum'dan sonra Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne hareket edecek.

Bodrum'da basın mensuplarına açıklama yapan Halil Uzel, "Ben eski bir hava astsubayıyım. Uzun yıllardır doğa sporuyla uğraşıyorum, başta dalış olmak üzere. 2012'den beri de bu hayali kendime planlıyorum. Hayalimin peşine gitmekle başladı her şey. Fakat bu daha önce yapılmamış ve zorlu bir mücadelenin içerisinde bazı sosyal sorumluluklar da koymaya karar verdim. Öncelikle 'Vefa Rotası' isminde bir bölümüm var. Burada denize, spora, sanata, kültüre, topluma çok önemli iz bırakmış kişilerin ve projelerin belli koylarda ya da rotalarda ismini anıyorum, onlardan bahsediyorum. Ayrıca 'Kıyılar Halkındır' mottosuyla yola çıktım. Çünkü yol boyunca gördüğüm şey, kıyıların hakikaten kamudan çok fazla uzak olması. Burada ayrıca vermek istediğim şey; bir hayali gerçek mümkün kılmak için planlama yapmak, bunun için çalışmak, hazırlanmak ve yola çıkmak gerekiyor. Bu sadece deniz sporu ya da bir spor için değil, hayal ettiğiniz şeyi plana çevirip bunu sonuna kadar götürebilirsiniz" dedi.

3 yıllık bir proje planladığını ifade eden Halil Uzel, "Türkiye'nin bütün kıyı şeridini geçen, tam anlamıyla geçen ilk kişi olacağım. 8 bin 333 kilometre Türkiye'nin resmi kıyı uzunluğu. Buna adalar da dahil. İstanbul'da 4 Haziran'da başladığım yolculuğuma Hatay'da noktaladıktan sonra Karadeniz etabını baharda geçeceğim. ve sonrasında da yine Ege'ye ve Hatay'a doğru inerken Türkiye'nin adalarını geçmeye başlayacağım. Türkiye'nin adaları bittikten sonra da Van Gölü'nden başlayarak Türkiye'nin iç sularına, yani göllerine geçiş yapacağım. ve yaklaşık 3 yıl sonra 10 bin kilometrenin üzerinde bir mesafe ile bu bitecek. Artık yeni bir hayalim var; Akdeniz'i geçen ilk Türk olmak istiyorum. Onun için de 3 yıl sonrasına bakacağız. Şu an 57 yaşındayım, 60 yaşında Akdeniz'i geçmek fena bir fikir değil" dedi.

Yola çıktığı 83 günün 70'inde geceyi arazide kamp yaparak geçirdiği ifade eden Halil Uzel, "Kamp yapmak için genellikle kıyıya ulaşımı olmayan bakir koyları seçiyorum; hem güvenlik açısından hem kimseyi rahatsız etmemek açısından. Kesinlikle ateş yakmıyorum. Kendi yanımda kısıtlı gıda ve bazı desteklerle devam ediyorum" diye konuştu.