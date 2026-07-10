Türkiye KKTC\'ye Yangın Söndürme Helikopteri Gönderdi

Türkiye tarafından KKTC'de çıkması muhtemel orman yangınlarına müdahale amacıyla Ka-32 tipi yangın söndürme helikopteri KKTC'de konuşlandırılmak üzere Ercan Havalimanı'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaretin ilk programı kapsamında Ercan Havalimanı'nda düzenlenen törenle, Türkiye tarafından KKTC'de çıkması muhtemel orman yangınlarına müdahale amacıyla görevlendirilen Ka-32 tipi yangın söndürme helikopteri teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasına "Bugün Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de doğal güzellikleri koruma adına buraya bir helikopter konuşlandırıyoruz" diyerek başladı. Helikopterin 2,5 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman İdaresi'nin emrine geçici bir tahsis de vermiş olduk. Riskli dönem boyunca burada olacak ama sadece bu helikopterle kaim değil biliyorsunuz. İhtiyaç olduğu zaman Türkiye'den de biz buraya destek olmaya devam ediyoruz. Sadece bu konuda değil, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aynı zamanda bugün devlet su işlerimizin de yapmış olduğu projeleri Tarım Bakanımızla birlikte inceleyeceğiz. Burada da özellikle ben Mesaryo Ovası'nın sulamasının 2027 yılında biteceğini, aynı zamanda 207 kilometre uzunluğundaki içme suyu sisteminin de artık sona doğru yaklaşmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda, onların da talimatları da inşallah burada. Bakanlığımıza ait her konuda kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Erken müdahale çok kıymetli"

Yılmaz ise, "İnşallah hiç kullanma ihtiyacı olmaz ama olursa da erken müdahale çok kıymetli. Ne kadar erken müdahale olursa o kadar az maliyetli bu sorunlar atlatılıyor" dedi.

Ka-32 tipi yangın söndürme helikopteri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlendirilen Ka-32 tipi helikopter, 2,5 ton su atma kapasitesine, yüksek manevra kabiliyetine ve sürate sahip olmasıyla orman yangınlarına müdahalede etkin olarak kullanılan hava araçları arasında yer alıyor. Helikopter, KKTC Orman İdaresi'nin geçici tahsisine verilecek ve yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere 12 dakika içinde havalanabilecek hazırlık seviyesinde hazır bulundurulacak. Helikopter, Lefkoşa'da Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'ne ait, geçmiş yıllarda da aynı amaçla kullanılan iniş alanında konuşlandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de uygulanan dinamik kaydırma modeli kapsamında helikopter, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde KKTC'de görev yapacak, riskin azalması halinde ise Türkiye'deki yüksek riskli bölgelere kaydırılacak. - LEFKOŞA