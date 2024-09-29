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Türkiye Kompozit Üssü Oluyor

Türkiye Kompozit Üssü Oluyor

Türkiye, 10-12 Ekim'de İstanbul'da kompozit sektörünü tartışacak uluslararası bir etkinlik düzenliyor.

29.09.2024 09:54
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Türkiye, savunma sanayi ve enerjide kullanılan kompozit üssü haline geldi.

Türkiye'de 3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip kompozit sektörü, dünya devleri ile 10-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek. Uluslararası katılımcıların yanı sıra, sektörün önde gelen üreticileri, sivil toplum kuruluşları dünyanın en büyük kompozit firmalarının Türkiye'deki partnerleri buluşacak. Bu etkinlik İstanbul'un turizmine de büyük katkı sağlayacak. Avrupa'da kompozitte ikinci büyük ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çamurdan, "Ülkemizdeki kompozit sektörünün büyüme hızı, dünya ortalama büyüme hızından yüksek. Dünyada değişimi de beraberinde getiren İHA ve SİHA'ların üretiminde de çok önemli bir noktadayız. Denizcilik sektöründen otomotive, enerjiden inşaata kadar her alanda varız. Ülkemizin hedefi olan katma değerli üretim ve ihracat için de kompozite ihtiyaç var. Savunma sanayi ve enerjide son yıllarda atağa kalkan Türkiye'nin arkasında büyük bir güç olarak yer alıyoruz. Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracatının 11 katı bir ortalamaya sahibiz. Türkiye'de üretilen kompozit malzemeler, Çin'den ABD'ye, İngiltere'den Hindistan'a kadar dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. Ülkemizde kompozit malzemenin ana girdileri olan cam elyafı, karbon elyafı ve reçine üretimi yapılıyor. Bu büyük bir imkan. Bu sinerji sayesinde ülke olarak kompozit üssü haline geldik" diye konuştu. Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kutluğ da, "Ham madde üreticilerinden ara mamul ve nihai ürün üreticilerine, yerli ve uluslararası derneklerden distribütörlere kadar sektörün tüm paydaşları İstanbul'da buluşacak. 20'den fazla ülkeden 10 bine yakın yerli ve uluslararası ziyaretçi gelecek. Çeşitli sunum ve forumlar da düzenleyeceğiz. Uluslararası konuşmacıların yer aldığı forumlarda sektörümüzün geleceğini de değerlendireceğiz. Üniversite öğrencileri ile etkinlikler düzenlenecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Kompozit Üssü Oluyor - Son Dakika

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