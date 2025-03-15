Türkiye Kros Şampiyonası Finali Öncesi İftar Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye Kros Şampiyonası Finali Öncesi İftar Yemeği Düzenlendi

Türkiye Kros Şampiyonası Finali Öncesi İftar Yemeği Düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen iftar yemeğinde, Türkiye Kros Şampiyonası finaline katılacak teknik heyet ve antrenörler bir araya geldi. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan açıklamalar yapıldı ve şampiyonada önemli başarılar bekleniyor.

15.03.2025 23:14  Güncelleme: 23:16
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenecek Türkiye Kros Şampiyonası finaline katılacak teknik heyet ve antrenörler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Program, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele edeceği Türkiye Kros Şampiyonası finali öncesinde Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İftar yemeğinde konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Fikret Çetinkaya, atletizmde yeni düzenlemeler yapılacağını belirterek, "Daha önce alınan bazı kararları gözden geçiriyoruz. Atletizmde güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül de konukları selamlayarak, "Darıca ilçemize hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, yoğun programı nedeniyle aramızda olamasa da hepinize selamlarını iletiyor. Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yarın yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Atletizm İl Temsilcisi İlker Topal ise şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Darıca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele edeceği Türkiye Kros Şampiyonası finali, yarın Darıca Millet Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Programa Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanları Fikret Çetinkaya, Münir Cura ile Abdullah Yılmaz, orta ve uzun mesafe sorumlusu Ertay Seyrek, Kocaeli Atletizm İl Temsilcisi İlker Topal ile çok sayıda idareci ve antrenörler katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Kros Şampiyonası Finali Öncesi İftar Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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