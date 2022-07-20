Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nden Ekicioğlu'na Ziyaret

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Söke Belediye Meclis Üyesi Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Temsilcisi Saime Cantürk ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Kurucu Üyesi Eczacı Hacer Eriş, dün (19 Temmuz) Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Kırşehir Belediye Meclisi üyeleri Şule Serap Vural, Yeter Yiğit, Alaattin Agah ve Mehmet Duran'ın da bulundukları ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekicioğlu, CHP'li belediyeler olarak Türkiye'nin her yerinde türlü zorluklara ve engellemelere rağmen halktan aldıkları destekle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"CHP'li Belediyeler olarak ülke genelinde tüm engellemelere rağmen var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Borçları dahi ödeyemezler diyenlere karşı halkımızdan aldığımız destekle hem borçlarımızı azalttık hem de hizmet ve proje ürettik. Seçimlerin hızla yaklaştığı bir dönemde yaptığımız çalışmalar ışığında gelecekten umutluyuz. Biz hem bulunduğumuz şehir için hem de ülkemizin geleceği için yola çıktık. Yolumuz, özgürlüğün, demokrasinin, çağdaş yaşamın, eşitliğin ve adaletin yoludur; umudu beraber ekenlerin yoludur. Hem Belediye Meclisi Üyelerimiz hem de Belediye ekiplerimiz ülkenin farklı şehirlerinde yapılan çalışmaları da inceliyor ve görüş alışverişinde bulunuyor. Bu bağlamda, ziyaretimize gelerek görüş alışverişinde bulunan Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Söke Belediye Meclis Üyesi Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Temsilcisi Saime Cantürk ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Kurucu Üyesi Eczacı Hacer Eriş'e teşekkür ediyorum."