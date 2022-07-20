Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nden Ekicioğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nden Ekicioğlu'na Ziyaret

20.07.2022 11:10
Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nden Ekicioğlu'na Ziyaret

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu ziyaret etti.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Söke Belediye Meclis Üyesi Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Temsilcisi Saime Cantürk ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Kurucu Üyesi Eczacı Hacer Eriş, dün (19 Temmuz) Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Kırşehir Belediye Meclisi üyeleri Şule Serap Vural, Yeter Yiğit, Alaattin Agah ve Mehmet Duran'ın da bulundukları ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekicioğlu, CHP'li belediyeler olarak Türkiye'nin her yerinde türlü zorluklara ve engellemelere rağmen halktan aldıkları destekle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"CHP'li Belediyeler olarak ülke genelinde tüm engellemelere rağmen var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Borçları dahi ödeyemezler diyenlere karşı halkımızdan aldığımız destekle hem borçlarımızı azalttık hem de hizmet ve proje ürettik. Seçimlerin hızla yaklaştığı bir dönemde yaptığımız çalışmalar ışığında gelecekten umutluyuz. Biz hem bulunduğumuz şehir için hem de ülkemizin geleceği için yola çıktık. Yolumuz, özgürlüğün, demokrasinin, çağdaş yaşamın, eşitliğin ve adaletin yoludur; umudu beraber ekenlerin yoludur. Hem Belediye Meclisi Üyelerimiz hem de Belediye ekiplerimiz ülkenin farklı şehirlerinde yapılan çalışmaları da inceliyor ve görüş alışverişinde bulunuyor. Bu bağlamda, ziyaretimize gelerek görüş alışverişinde bulunan Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Söke Belediye Meclis Üyesi Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Temsilcisi Saime Cantürk ve Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Kurucu Üyesi Eczacı Hacer Eriş'e teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor Türkiye'de aldığı tıp eğitimiyle ülkesine şifa götürmek istiyor ATO'dan üyelerine yeni 'dijital kolaylık' ATO'dan üyelerine yeni 'dijital kolaylık'
Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Togo Cumhuriyeti, Kırşehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nden Ekicioğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:58 Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:14:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nden Ekicioğlu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement