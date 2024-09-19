Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, "Bu vatan şehit ve gazilerimizin eseridir" - Son Dakika
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, "Bu vatan şehit ve gazilerimizin eseridir"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, "Bu vatan şehit ve gazilerimizin eseridir"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir.

19.09.2024 13:02  Güncelleme: 13:10
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir.

Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Atatürk parkındaki Atatürk Anıtı'na Adana Valilisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, tarafından çelenk koydu. Çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklali canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır" dedi.

Gaziler gününde alanı dolduran onlarca gazi de gurur yaşadı. Bunlardan biri olan Gazi Ömer Mermer, Kıbrıs Barış harekatında gaza olduğunu anlatarak, "Valla 19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan olarak bize hediyesidir. Zamanında TBMM'nin almış olduğu kararlara dayanarak her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutluyoruz" diye konuştu

"Atatürk'ten bu yana gelen en büyük armağan bizlere"

Gazi Yılmaz Yalta, ise gazi olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "O kadar duygusalım ki ne anlatacağımı şimdi bilemiyorum. Çok önemli birgün Atatürk'ten bu yana gelen en büyük armağan bizlere. Biz de gazi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm savaşan gazi ve şehit olanlar da Allahtan rahmet diliyorum ne mutlu böyle bir günümüz olduğu için. Çok büyük bir mutluluk Allah kimseye nasip etmez. Ne mutlu ki bize nasip etmiş. 1974'de Kıbrıs'ta gazi oldum. Buradan Barış götürdük Kıbrıs'a insanlar şimdi daha huzurlu yaşıyorlar" dedi.

"Türk milletinin sesini dünyaya bir daha duyurduk"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkan Yardımcısı Özcan Narin ise, "Bizim için bugün çok önemli çok manalı bir gündür. Az önce sayın başkanımın da söylediği gibi 2 yönden önemli 1. önemi TBMM'nin en büyük gazi olan Atatürk'e mareşal ünvanının veriliş yıl dönümüdür. 2. Önemi ise gaziler günü yıldönümü olarak kutluyoruz. Çok mutluyuz Allah bütün gazilerimize sağlık versin şehitlerimize rahmet eylesin. Söyleyecek kelime bulamıyorum çünkü çok gururluyum. Çünkü Türk milletine hizmet ederek gazi oldum. ve bu günleri yaşıyorum. Ben Kıbrıs barış harekatın da ilk çıkartmaya katıldım. Kıbrıs'a ilk çıkan gemilerin başlarındaydık biz 5 parmak dağlarına hareket ettiğimizde daha çıkmamıştık sahilden. Çok büyük silah mermi altından ancak çıkabildik 5 parmak dağlarına. Orada zalimliğe uğrayan yurttaşlarımızı kurtardık. Türk milletinin sesini dünyaya bir daha duyurduk" şeklinde konuştu

" onlar sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz"

Vatandaş Gülay Demir'de "Gazilerimizi desteklemek için geldim. Şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman için unutmamak, yanlarında olmak, sadece anma günlerinde değil onlara minnettarlığımızı her zaman belirtmeliyiz. Yanlarında olmalıyız gurur duyuyoruz onlarla iyi ki varlar onlar sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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