Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çataltepe köyünde 2 bin dekar alanda kurulu olan Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı.

Hasat edilen cevizler Kahta Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve yine aynı firmaya ait tesislerde işlenerek paketleniyor. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, Kahta Badem Birliği Başkanı Sena Yıldırım ve Önder Çiftçi Sertaç Yıldırım ile birlikte Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesine giderek hasadın startını verdi.

Ceviz bahçesindeki hasat startının ardından bahçeyi dolaşıp işçilerle birlikte ceviz hasadına katılan Kaymakam Kokutata, daha sonra Kahta OSB'deki işleme tesisini ziyaret ederek bilgi aldı. - ADIYAMAN