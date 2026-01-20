Türkiye\'nin en büyük hayvanat bahçesi 2025\'te ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 2025 yılında tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırarak 5 milyon kişiyi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ziyaretçi rekoru kırmaya devam ediyor. 2024 yılında 4 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 2025 yılında tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. 2024 yılında 4 milyon 300 bin kişinin ziyaret ederek gezdiği parkı, 2025 yılında 5 milyon kişi gezdi.

Çevre iller başta olmak üzere Gaziantep'i gezmeye gelen ziyaretçilerin tercihleri arasında ilk sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 400 türden 10 bin hayvanı barındırıyor. Zürafa, aslan, kaplan, ayı, fil, zebra, şempanze, maymun, deve, ceylan ve balık gibi binlerce çeşit hayvanın barındığı parkta yılın her döneminde ziyaretçi ağırlıyor.

Tropikal Koi Parkı başta olmak üzere parktaki yırtıcı hayvanların yer aldığı bölüm, Şempanze Adası ve yüzlerce çeşit balığın yer aldığı akvaryum ile parkın diğer alanlarının ziyaretçilerin ilgisini çektiği parkta geçtiğimiz yıl 5 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.

Parkı ziyaret eden vatandaşlar, doğayla iç içe keyif dolu vakit geçirmenin yanı sıra birçok canlıyı bire bir yakından görme fırsatı buluyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden ziyaretçiler ise güzel bir gün geçirdiklerini, filmlerde ve belgesellerde gördükleri hayvanları canlı olarak görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Afrika Savanı ve Yırtıcı Adası kurulacak

Yeni projeleriyle ziyaretçilerine benzersiz deneyimler sunmaya devam eden Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bir milyon metrekarelik alana Afrika kökenli canlılar için 6 bin metrekarelik özel bir yaşam alanı oluşturulacak. Gerçek savan şartlarına yakın bir ortamın hedeflendiği alanda zebra, antilop, deve kuşu ve zürafa gibi birçok tür bir arada yaşayabilecek.

Doğal bitki örtüsü, iklimlendirme sistemleri ve su kaynaklarıyla Afrika savanlarını andıracak bir şekilde tasarlanan ve çalışmalarına başlanan alan yırtıcı hayvanlar serbest, ziyaretçiler camın ardında olacak.

6 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak Yırtıcı Adası'nda aslanlar ve kaplanlar doğal yaşam alanlarını andıran geniş bir arazide serbestçe dolaşabilecek. Ziyaretçiler geniş güvenlik camlarının ardından yırtıcı hayvanların gündelik yaşamlarına yakından tanıklık edebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 2025 yılında 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"400 türden 10 bin hayvanı misafir ediyoruz"

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gözdesi olduğunu belirten Özsöyler, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 400 türden 10 bin hayvanı misafir ediyoruz. 2025'te 5 milyon Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ağırladık. Bu sayı ile son zamanların en büyük ziyaretçi rekorunu kırdık" dedi.

"Yırtıcı Adası ve Afrika Savanı bölümleri yapılıyor"

Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve değişik ülkelerden de ziyaretçilerin Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı severek gezdiklerini belirten Özösyler, "Yeni projelerle ve çalışmalarla insanların parkımıza ilgisini daha da artırmaya çalışıyoruz. 2026'da Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yırtıcı Adası ve Afrika Savanı bölümlerinin açılışını yapacağız. Yırtıcı Adası'nda aslanlar ve kapanlar serbest olacak. Ziyaretçiler cam bölmenin arkasında yapılacak koridorda aslanlar ve kaplanları daha yakından görebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve dünya turizminin tur listesindeyiz"

Özsöyler, Türkiye'nin en geniş Doğal Yaşam Parkı olan hayvanat bahçesinin içinde akvaryum, kuş kafesleri, çeşitli hayvan barınakları, maymun, yırtıcılar, zürafa, zebra, deve ve sürüngenler gibi birçok hayvan için yazlık-kışlık barınakların mevcut olduğunu bildirerek, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sadece Gaziantep'e değil tüm bölgeye ve Türkiye'ye hizmet etmektedir. Çocuklar kitaplarında gördükleri hayvanların canlılarını burada birebir görüyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Türkiye'nin en geniş alanına sahip olup, Türkiye ve dünya turizminin tur listesinde girip, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri olmak üzere tüm Türkiye'den, komşu ülkelerden ve dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi ağırlamaktadır. Türkiye'de ilk ve tek olan Safari Parkı, Zooloji ve Doğa Müzesi, farklı türde uğur böceği ve binlerce kelebeğin yaşadığı tropik uğur böceği ve kelebek bahçesi, şempanze adası ve diğer yandan yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP