Eskiyen alt yapı hatları modernize ediliyor - Son Dakika
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Eskiyen alt yapı hatları modernize ediliyor

24.08.2022 10:37
Eskiyen alt yapı hatları modernize ediliyor

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden, 65 yıllık eğitim kültürüne sahip Atatürk Üniversitesi; toplumsal katkı, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alanlarındaki başarısının yanı sıra kampüs alanındaki yenileme ve güçlendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden, 65 yıllık eğitim kültürüne sahip Atatürk Üniversitesi; toplumsal katkı, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alanlarındaki başarısının yanı sıra kampüs alanındaki yenileme ve güçlendirme çalışmalarına da devam ediyor. Bu çerçevede özellikle ısı santrallerinin yenilenmesi, asfalt çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve lojmanlar ile fakültelerin eksikliklerinin giderilmesi noktasında ilgili tüm personeli ile Atatürk Üniversitesi, yapılan çalışmaları yeni döneme yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Yapılan çalışmalar ile ısı kaybı en aza inecek

Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birisine sahip olan Atatürk Üniversitesi, ısınma ihtiyacını merkezi ısı santralinden kanallar yardımı ile sağlıyor. Son derece eski olan bu mevcut kanalların taş duvarla yapılmış olması nedeniyle yıkılmalar, ısı yalıtım eksikleri nedeniyle ısı kayıpları, su yalıtım eksikleri nedeniyle de kanalların su ve çamur ile dolması gibi sorunlara ve bunun yanı sıra kanalların dar olması sebebiyle de yürürken veya çalışırken de iş kazalarına sebep olma potansiyeline sahip olan bu kanallar yapılan çalışmalar neticesinde modernize ediliyor. Yapımı devam eden ve tamamlandığında 320 metrelik bir büyüklüğe sahip olacak galeri kanallarında; iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlamak adına çalışırken ve yürürken yeterli geniş alana sahip, kaçış odaları, havalandırma bacaları ve aydınlatma sistemi yer alacak. İş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra kanallarda kullanılan boruların jeotermal olması sayesinde enerji kayıpları minimize edilecek ve çalışanlar için günümüz şartlarına uygun modern bir çalışma alanı oluşturulacak.

Kampüs İçindeki Ulaşım Daha Sağlıklı Yapılıyor

Hava koşulları nedeniyle deforme olan yollar da eğitim-öğretim döneminden önce elden geçirildi. Kampüs içindeki birimleri birbirine bağlayan ve zaman içerisinde biçimi bozulan noktalar tespit edilerek gerekli düzenleme işlemleri yapıldı. Yoğun şekilde kullanılan yolların onarılması ile araç geçişlerinin daha kolay, güvenli ve sağlıklı yapıldığı Atatürk Üniversitesinde ulaşım, kampüs sakinleri ve günlük kullanan kişilerce sorunsuz bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl da iklim koşullarının imkan verdiği andan itibaren lojmanlar, fakülteler ve diğer birimlerde başlayan bakım onarım işleri tüm hızıyla devam ediyor. Eskiyen, yıpranan ya da işlevini yerine getirmeyen tüm alt ve üst yapı unsurları yenileniyor ve daha kullanışlı hale getiriliyor. Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yoğun olarak kullandıkları alanlarda yapılan düzenlemeler ve yenilikler ile daha işlevsel hale gelen birimlerin yanında tamamen modernize edilen binalar ile çağa uygun eğitimin verilmesine olanak tanınıyor.

"Geldiğimiz Nokta, Amacımıza Ulaştığımızı Gösteriyor"

Çağdaş eğitimin çağdaş bir kampüsle mümkün olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyadaki değişim ve dönüşümü yakından takip ettiklerini belirterek: "Yola ilk adımı attığımız andan itibaren alt yapısını oluşturmaya başladığımız ve 2018 yılının Şubat ayından itibaren de somut olarak hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile başlayan öncü olma iddiası, geldiğimiz nokta itibariyle amacına ulaşmış görünüyor. Hem vermiş olduğumuz kaliteli eğitim Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilerek tescil altına alınması hem de üniversiteler için dönüm noktası teşkil eden Araştırma Üniversitesi unvanının YÖK tarafından üniversitemize verilmesi, koymuş olduğumuz hedeflere daha da yaklaşmamızı sağlıyor. Bizler de üniversite yönetimi olarak bu unvanlara layık olmak adına daha çok çalışıyor, daha çok araştırıyor ve daha çok üretiyoruz. Gerek bilimsel çalışmalarımızı gerekse de fiziksel alt yapımızı sürekli olarak yeni tutuyor ve çağın gereksinimlerine göre hareket ediyoruz" dedi.

"Mensuplarımıza Teşekkür Ediyorum"

Rektör Ömer Çomaklı ayrıca kazanımları ve başarıları Atatürk Üniversitesi ailesinin özverili çalışmalarıyla elde ettiklerini dile getirerek şunları ifade etti: "Birlikte yola çıktığımız mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Araştırma Üniversitemizin 65 yıllık başarı öyküsüne özellikle son yıllarda yeni sayfalar ekledik. Yol gösterici olduk. Başta kadim şehrimiz, gözbebeğimiz Erzurum olmak üzere bölgemize, ülkemize ve çevre ülkelere çok şey kattık. En önemli varlık sebebimiz olan öğrencilerimiz için en iyi imkanları sunduk. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı, Atatürk Üniversitesi olarak yenilikçilik ve girişimcilik anlayışından taviz vermeden çalışmaları sürdürecek, bilgi üretmeye ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskiyen alt yapı hatları modernize ediliyor - Son Dakika

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