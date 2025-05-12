Türkiye\'nin ilk Anne-Bebek Festivali renkli görüntülerle son buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aile Yılı kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen Anne Bebek Festivali, çocuklara özel etkinlikler, ebeveynlere yönelik söyleşiler ve eğlenceli performanslara ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Anne- Bebek Festivali, Festivaller Parkı'nda 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Başkan Şahin yoğun ilgi ile karşılandı

Anneler Günü'nde alanı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise stantları tek tek gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla bir araya gelen Başkan Şahin, festival kapsamında düzenlenen Bebek Emekleme Yarışması'nı izledi. Çocukların sevgilisi çizgi film kahramanları, birbirinden renkli stantlardan oluşan yolda ailelere eşlik ederken, düzenlenen atölyelerde anne ve çocuklar beraber zaman geçirme fırsatı buldu. Festival alanı içine kurulan alanda ayrıca Prof, Dr. Yavuz Samur ile 'Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek" ve Doç. Dr. Ruşen Atmaca ile 'Annelik Gebelikten Önce Başlar" söyleşileri yapıldı.

"Çocuğa dokununca aileye, aileye dokununca topluma dokunuyorsun"

Alanda yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Fatma Şahin, festival hakkında yaptığı açıklamada anne ve bebeklerin festivalde aradığı her şeyi bulabileceğini aktararak, "Anneler, bebekler burada. Anne şefkat, merhamet, emektir. Anne sevgidir muhabbettir. Çalınacak bir kapı, sığınılacak ilk limandır, ilk öğretmendir. Cumhurbaşkanımız Aile Yılı ilan etti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ayın 16'sında buraya geliyor. Aile Kartı lansmanı yapacağız. Çocuklarımızla, annelerimizle bir festival ortamında bir muhabbet ortamında bu festivali gerçekleştiriyoruz. Şehirde 700 bin evladımız var. Şehrin genç bir nüfusu var. Eğitim şehri, bilim şehri, kültür ve sanat ile spor şehri yapmak için, bu festivaldeki gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çalışma yaptık. İlk festivalimiz bundan sonra büyüyerek devam edecek. İlgi de çok iyi. Çocuğa dokununca aileye, aileye dokununca topluma dokunuyorsun. Onlar bizim her şeyimiz" diye konuştu. - GAZİANTEP