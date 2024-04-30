Türkiye'nin ilk kadın Hacivat oyuncusunun sahnedeki performansı büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'nin ilk kadın Hacivat oyuncusunun sahnedeki performansı büyük ilgi görüyor

Türkiye'nin Hacivat-Karagöz oyununda ilk kadın Hacivat oyuncusu olan anasınıfı öğretmeni Ayşe Gül Küçülsümbül'ün sahne performansı büyük-küçük herkesin beğenisini topluyor. Küçülsümbül ve Karagöz'ü oynayan öğretmen Mustafa Şahin, Karaman'da Hacivat ve Karagöz oyununu canlandıran tek ekip olduklarını belirtti.

30.04.2024 00:40
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Türkiye'nin ilk kadın Hacivat oyuncusunun sahnedeki performansı büyük ilgi görüyor

KARAMAN - Türkiye'nin Hacivat-Karagöz oyununda ilk kadın Hacivat oyuncusu olan anasınıfı öğretmeni 2 çocuk annesi Ayşe Gül Küçülsümbül'ün sahne performansı büyük-küçük herkesin beğenisini topluyor.

Karaman Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olan Ayşe Gül Küçülsümbül, kendisi gibi öğretmen olan Mustafa Şahin ile birlikte Hacivat olarak 15. sahnesine çıktı. Piri Reis Kültür Merkezi'nde Hacivat-Karagöz oyununda Hacivat'ı canlandıran Küçüksümbül, salondaki çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Oyun sonunda Hacivat ve Karagöz öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

"Hacivat olma serüveni bozuk bir prizle başladı"

18 yıllık anasınıfı öğretmeni olan Ayşe Gül Küçüksümbül, kendisinin Hacivat olmasına giden serüvenin geçtiğimiz Ramazan ayından önce bozuk bir prizle başladığını söyledi. Daha önceden Hacivat-Karagöz gölge oyununu sınıfındaki öğrencilerine yıllardır yaptığını anlatan Küçüksümbül, "Yine bir gün öğrencilerime oyunu oynamak için karanlık oda lazım oldu. Okulumuzdaki kütüphaneye çocuklarla birlikte indiğimizde priz çalışmayarak ışıklar yanmadı. En karanlık oda da müdürümüzün odasıydı. Çok tesadüfü bir şekilde oraya çıktık. O sırada da müdür bey yaptığımız oyunu gördü. O da bu durumu milli eğitim müdürümüze aktarmış. Daha sonra Karagöz'ü oynayan öğretmenimiz Mustafa Şahin beni haberlerde görerek, bana Ramazan ayında eğer ona eşlik edersem birlikte bir gölge oyunu oynayabileceğimizin davetini gönderdi. Bir pazar günü kendisiyle buluştuk. Ben de ona bunu önce tiyatro olarak sonrasında da gölge oyunu oynayalım dedim. Bu süreçte tereddüt ve endişelerimiz vardı ve o da bunu kabul etti. Ramazan'da ilk oyunumuza çıktık. Bizim için çok keyifli ve çok stresli bir süreçti. Bu da bizim gölge oyunsuz ilk tiyatro oyunumuz oldu. İzleyen herkesten çok olumlu dönüşler aldık. Aslında biz de hiç beklemiyorduk böyle olumlu düşünceler olacağını. Özellikle çocuklar çok beğendiler ve oynuyorlar. Şimdiden bir hayran kitlemiz oluştu. Ben de bu durum karşısında oldukça şaşkınım. Devamı inşallah gelir. Çocuklardaki o mutluluğu, o neşeyi ve ışığı göründe insan bununla kamçılanıyor" dedi.

"Velimin tavsiyesiyle Karagöz oldum"

Sahnede Karagöz rolünü oynayan sınıf öğretmeni Mustafa Şahin ise, "Hacivat ve Karagöz'ü okula geldiğimde küçük denemeler yaparak alıştım. 10 yıl önce bir velimin bana Hacivat-Karagöz sahnesi hediye etmesiyle bu serüven başladı. Benim en büyük şaşkınlığım, Hacivat'ın bir bayan olmasıdır. Belki bu durumun da Türkiye'de ilk olmasıdır. Çok şükür başardık. Beğenildiğimizi ve güzel dönüşler aldığımızı görüyoruz. Karaman'da da Hacivat ve Karagöz oyunu yapan yok. Bu da Karaman'ımıza bizim bir hediyemiz olsun. Bizim işimiz öğretmenlik olduğu için hep çocuklarla. Küçük çocukların bunları seveceğini zaten biliyorduk. Biz güzel başladık. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk kadın Hacivat oyuncusunun sahnedeki performansı büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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