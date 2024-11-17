Dünyaca ünlü Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 110 yaşındaki ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti. Çığ'ın vefat haberinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, taziye mesajı yayınlayarak başsağlığı dileklerinde bulundu. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Türkiye'nin İlk Kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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