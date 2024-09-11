Iğdır'da Türkiye'nin İlk Mağara Festivali Başladı - Son Dakika
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Iğdır'da Türkiye'nin İlk Mağara Festivali Başladı

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Tuzluca Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek mağara festivali Iğdır'da başladı. Festivalde kitap fuarı, çocuk tiyatrosu, konferanslar, söyleşiler, kum sanatı gösterisi, balon parkı, Hacivat - Karagöz orta oyunu, sihirbaz gösterisi ve okuryazar buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

11.09.2024 15:13
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Türkiye'nin ilk ve tek mağara festivali Iğdır'da başladı

IĞDIR - Tuzluca Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek olan ve Türkiye'nin ilk ve tek mağara festivali Iğdır'da başladı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Tuzluca Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek olan "Tuzluca Kitap Kültür ve Çocuk Festivali, Tuzluca Fest" Tuz Mağarasında başladı. 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin açılışını Tuzluca ilçesi Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz yaptı. Doğu Anadolu'nun dikkati çeken turizm mekanları arasında yer alan Iğdır'daki Tuz Mağaralarında gerçekleşen festival saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Burada bir konuşma yapan Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz; "Bir mağaranın içerisinde gerçekleşecek olan bu festivalde inşallah beş gün boyunca çok güzel etkinliklere imza atacağız. Türkiye'de birbirinden çok değerli, kıymetli yazarlarımızı misafir edeceğiz. Çok değerli hocalarımız ile de burada kitap söyleşisi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız için aklınıza gelebilecek tüm etkinlikleri burada gerçekleştireceğiz. İnşallah bu etkinlik bir son değil bir başlangıç olacaktır. Doğuda Dicle'nin kuzuları varsa Aras'ta da başımızın üstünde taşıyacağımız Aras'ın kuzuları vardır. Bu kuzulara hep beraber devlet olarak sahip çıkacağız" dedi. Tuzluca Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek olan festivalde kitap fuarı, çocuk tiyatrosu, konferanslar, söyleşiler, kum sanatı gösterisi, balon parkı, Hacivat - Karagöz orta oyunu, sihirbaz gösterisi, okuryazar buluşmaları ve çok sayıda etkinlikler düzenlenecek. Bugün başlayan festival pazar gününe kadar devam edecektir. Festivale katılan çocuklar gönüllerince eğlenirken o duygularını da dile getirerek, çok eğlendiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Türkiye'nin İlk Mağara Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Türkiye'nin İlk Mağara Festivali Başladı - Son Dakika
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